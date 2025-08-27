先着で「黒豚小籠包」もらえる！ オアゾに新オープンの台湾料理レストランでランチ
今、台湾旅行やグルメが人気ですよね。SNSやネットでそんな情報を見ていると「私も行きたい！」と地団太を踏んでいました。が、オアゾに台湾料理レストラン「鼎泰豐（ディンタイフォン）」がオープンしたのでまずは台湾グルメ欲を満たしたいと思います。
いろんな種類が食べたくなる台湾料理の魔力
丸の内オアゾに小籠包が自慢の「鼎泰豐」がオープンしました。
黒豚小籠包3種盛り
￥2,170
日南どりの紹興酒漬け
￥1,200
牛肉麺（ニューローメン）
￥1,800
黒豚や銘柄鶏、旬の野菜など素材の持ち味を最大限に引き出したメニューが味わえます。アラカルトのほかコース料理も用意。
ランチタイムはセットメニューに加え、黒豚小籠包が楽しめる平日限定の週替わりランチも登場します。
また、オープンを記念して「鼎泰豐 丸の内オアゾS店」で食事すると、先着2,000名に「黒豚小籠包（4個入）チケット」を1枚プレゼント。なくなり次第終了とのことなので、急いで食べに行かなくちゃ！
鼎泰豐 丸の内オアゾS店
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ5F
営業時間：平日11:00～15:00（ラストオーダー14:30）/ 17:00～22:00（ラストオーダー21:00）
土日祝日11:00～22:00（ラストオーダー21:00）