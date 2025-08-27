先着で「黒豚小籠包」もらえる！ オアゾに新オープンの台湾料理レストランでランチ

今、台湾旅行やグルメが人気ですよね。SNSやネットでそんな情報を見ていると「私も行きたい！」と地団太を踏んでいました。が、オアゾに台湾料理レストラン「鼎泰豐（ディンタイフォン）」がオープンしたのでまずは台湾グルメ欲を満たしたいと思います。

いろんな種類が食べたくなる台湾料理の魔力

丸の内オアゾに小籠包が自慢の「鼎泰豐」がオープンしました。

黒豚小籠包3種盛り

￥2,170

日南どりの紹興酒漬け

￥1,200

牛肉麺（ニューローメン）

￥1,800

黒豚や銘柄鶏、旬の野菜など素材の持ち味を最大限に引き出したメニューが味わえます。アラカルトのほかコース料理も用意。

ランチタイムはセットメニューに加え、黒豚小籠包が楽しめる平日限定の週替わりランチも登場します。

また、オープンを記念して「鼎泰豐 丸の内オアゾS店」で食事すると、先着2,000名に「黒豚小籠包（4個入）チケット」を1枚プレゼント。なくなり次第終了とのことなので、急いで食べに行かなくちゃ！

鼎泰豐 丸の内オアゾS店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ5F

営業時間：平日11:00～15:00（ラストオーダー14:30）/ 17:00～22:00（ラストオーダー21:00）

土日祝日11:00～22:00（ラストオーダー21:00）