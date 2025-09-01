美術館の「展示替え期間」だけ現れる秘密のご褒美だって知ってた？　三菱一号館美術館「Café 1894」秋の限定アフタヌーンティー

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「Café 1894」の「Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー」

　栗やさつまいもなど、秋はおいしいものがたくさん。三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」でも、そんな秋の味覚を使ったアフタヌーンティーが始まりました。自家製レーズンバターをつけて食べるスコーンもあって、おなかの満足度高そう！

　実はこの季節ごとのアフタヌーンティーは、美術館の展示替え期間にのみ販売しているもの。いつでも体験できるわけではない、まさに限られた期間だけの特別な時間なんです！

個人的大注目は2nd Plate

　9月8日（月）から10月9日（木）まで、「Café 1894」で「実りの秋のアフタヌーンティー」を提供しています。

Assiette Dessert
葡萄とマロンのモンブラン仕立て

「Café 1894」の「Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー」

　栗の味わいがしっかり感じられつつも軽い口当たりのマロンのモンブラン。ジューシーなぶどうがアクセント。

1st Plate
林檎のパートフィロ包み焼き
さつまいものクラフティ
温州みかんとヴァニラムース

「Café 1894」の「Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー」

2nd Plate
スコーン（プレーン）
マカロン
自家製レーズンバター/無花果のコンフィチュール/マスカルポーネと黒トリュフ

「Café 1894」の「Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー」

3rd Plate（セイボリー）
トリュフ香る茸のキッシュ
冷たい秋茄子のコンソメジュレと鴨の燻製
スモークサーモンとフレンチキャビアのブリ二
コーヒー／紅茶／ハーブティー

「Café 1894」の「Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー」

　1st Plateはさつまいもやりんごを食感の違うスイーツで表現。2nd Plateはスコーンを楽しむ一皿に。定番のコンフィチュール、そのまま食べても美味しいレーズンバター、黒トリュフが香るマスカルポーネの3種類を用意しています。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

