美術館の「展示替え期間」だけ現れる秘密のご褒美だって知ってた？　三菱一号館美術館「Café 1894」秋の限定アフタヌーンティー

栗やさつまいもなど、秋はおいしいものがたくさん。三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」でも、そんな秋の味覚を使ったアフタヌーンティーが始まりました。自家製レーズンバターをつけて食べるスコーンもあって、おなかの満足度高そう！

実はこの季節ごとのアフタヌーンティーは、美術館の展示替え期間にのみ販売しているもの。いつでも体験できるわけではない、まさに限られた期間だけの特別な時間なんです！

個人的大注目は2nd Plate

9月8日（月）から10月9日（木）まで、「Café 1894」で「実りの秋のアフタヌーンティー」を提供しています。

Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー

料金：お一人様￥5,500（税込）

※ご注文は2名様より承ります。

Assiette Dessert

葡萄とマロンのモンブラン仕立て

栗の味わいがしっかり感じられつつも軽い口当たりのマロンのモンブラン。ジューシーなぶどうがアクセント。

1st Plate

林檎のパートフィロ包み焼き

さつまいものクラフティ

温州みかんとヴァニラムース

2nd Plate

スコーン（プレーン）

マカロン

自家製レーズンバター/無花果のコンフィチュール/マスカルポーネと黒トリュフ

3rd Plate（セイボリー）

トリュフ香る茸のキッシュ

冷たい秋茄子のコンソメジュレと鴨の燻製

スモークサーモンとフレンチキャビアのブリ二

コーヒー／紅茶／ハーブティー

1st Plateはさつまいもやりんごを食感の違うスイーツで表現。2nd Plateはスコーンを楽しむ一皿に。定番のコンフィチュール、そのまま食べても美味しいレーズンバター、黒トリュフが香るマスカルポーネの3種類を用意しています。

Café 1894 実りの秋のアフタヌーンティー

販売日時：2025年9月8日（月）～10月9日（木）①15:00～ ②15:30～

※2つの時間帯からお選びいただけます。

料金：お一人様￥5,500（税込）※ご注文は2名様より承ります。

ご予約受付：2025年8月28日（木）10:00から、Café 1894 WEBサイトまたはお電話にて（電話受付は11:00から）。

2日前までに要予約。

※お電話が大変繋がりにくくなっております。その場合はお時間を空けてお電話いただくか、WEBサイトでのご予約をお願いいたします。

※アレルギー食材などをお持ちの方は、事前にお問い合わせの上ご予約をお願いいたします。

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館1F

休業日：不定休