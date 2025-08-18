事前登録キャンペーン、ver.1.3アップデート記念などの特典をプレゼント中！
ナレーションを声優の本渡楓さんが担当！『ペルソナ5X』TVCM第2弾の映像を公開
2025年08月18日 16時15分更新
セガは8月18日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、第2弾として新しくなったTVCM映像を、YouTubeにて公開した。
映像では、『P5X』の主人公たちが過ごす魅力的な学生ライフの様子が、新井素羽役の声優である本渡楓さんのナレーションとともに楽しめる。ぜひともチェックしよう。
『ペルソナ５: The Phantom X』TVCM -「究極の学園RPG！」編-
『P5X』では、事前登録キャンペーンのプレゼントとして、契約（ガチャ）に使えるチケットなど、下記の特典を配信中。
また、先日実施されたVer.1.3アップデート記念と、Ver.1.3アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.1.3」視聴の感謝として、契約などに使用できる「自在結晶」を合計で600個プレゼント中。
今から始めてもこれらのものがゲットできるので、ぜひスタートダッシュに役立てよう。
【事前登録キャンペーンの特典内容】
・ゴールドチケット×20
・プラチナミリコイン×15
・主人公特別衣装「アクティブコーデ」シリーズ×1、「ショルダーバックNV」×1
・キャラクター名刺「交わる運命」
・キャラクターアバターフレーム「邂逅への期待」
・★4武器選択箱×1
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
