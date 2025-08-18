ナレーションを声優の本渡楓さんが担当！『ペルソナ5X』TVCM第2弾の映像を公開

セガは8月18日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、第2弾として新しくなったTVCM映像を、YouTubeにて公開した。

映像では、『P5X』の主人公たちが過ごす魅力的な学生ライフの様子が、新井素羽役の声優である本渡楓さんのナレーションとともに楽しめる。ぜひともチェックしよう。

『ペルソナ５: The Phantom X』TVCM -「究極の学園RPG！」編-

https://youtu.be/LuGpQUcoYdM

事前登録キャンペーン、ver.1.3アップデート記念などの特典をプレゼント中！

『P5X』では、事前登録キャンペーンのプレゼントとして、契約（ガチャ）に使えるチケットなど、下記の特典を配信中。

また、先日実施されたVer.1.3アップデート記念と、Ver.1.3アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.1.3」視聴の感謝として、契約などに使用できる「自在結晶」を合計で600個プレゼント中。

今から始めてもこれらのものがゲットできるので、ぜひスタートダッシュに役立てよう。

【事前登録キャンペーンの特典内容】

・ゴールドチケット×20

・プラチナミリコイン×15

・主人公特別衣装「アクティブコーデ」シリーズ×1、「ショルダーバックNV」×1

・キャラクター名刺「交わる運命」

・キャラクターアバターフレーム「邂逅への期待」

・★4武器選択箱×1

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）