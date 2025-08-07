コナミ、「グラディウス」の原点と最新作「沙羅曼蛇Ⅲ」を収録したコレクションパックを本日発売 生誕40周年の記念パッケージ

コナミデジタルエンタテインメントは8月7日、「グラディウス」シリーズ40周年を記念した決定版「グラディウス オリジン コレクション」を発売した。

対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）で、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、パッケージ専売のプレミアムボックスが1万2980円。

本作には、家庭用ゲーム機に初移植となる「グラディウスⅢ AMショーバージョン」を含む全7タイトル18バージョンを収録。1985年にアーケードゲームとして稼働した1作目「グラディウス」から17年ぶりの新作「沙羅曼蛇Ⅲ」まで遊べる。

巻き戻し、クイック・セーブ/ロード、イージーモード、無敵モード、トレーニングモードなどさまざまな機能を実装し、かつてクリアできなかった作品のプレーを丁寧にサポート。また、ビックバイパー・タイプLの初期設定などを見られるビジュアルギャラリー、各タイトルのオリジナルサウンドトラックなど聴けるサウンドギャラリーや、各タイトルの敵キャラクター・スコアを確認できるグラディウス図鑑も搭載している。

【収録作品リスト】 ・グラディウス

日本ROM版

日本バブルシステム版

北米版(NEMESIS)

欧州版(NEMESIS)

北米プロト版(NEMESIS)

・沙羅曼蛇

日本版

北米版(LIFEFORCE)

・LIFEFORCE(JP)

日本版

・グラディウスⅡGOFERの野望

日本前期版

日本中期版

日本後期版

北米版(VULCANVENTURE)

・グラディウスⅢ伝説から神話へ

日本OLD版

日本NEW版

アジア版

日本AMショー版

・沙羅曼蛇２

日本版

【新作】

・沙羅曼蛇Ⅲ

公式X（Twitter）では、発売を記念した店頭用両面ポスター（B2サイズ）が当たるキャンペーンを開催中。抽選で40名に当たるので、奮って応募しよう。期間は8月27日まで。

【ゲーム情報】

タイトル：グラディウス オリジン コレクション

ジャンル：レトロゲームコレクション/シューティングゲーム

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

発売日：発売中（2025年8月7日）

価格：

通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス：1万2980円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）

©Konami Digital Entertainment