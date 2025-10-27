コナミアーケードゲームスは10月27日、アミューズメント施設向けカードアクションゲーム『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』（きめつのやいば にちりんバトルスラッシュ）の開発を決定したと発表。

あわせて、東京ビッグサイトの東4・5ホールで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025」（アミューズメント エキスポ ニセンニジュウゴ）に本作を出展することも明らかにした。AMUSEMENT EXPO 2025の開催日は、ビジネスデーが2025年11月14日、一般日が11月15日となる。

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』は、ゲーム機から排出されるキャラクターのカードを集め、ゲーム機中央に設置された「日輪刀コントローラー」（にちりんとうコントローラー）を駆使して、さまざまな相手と戦うゲーム。プレイヤーは、日輪刀コントローラーを画面の指示にあわせて操作し、多様な攻撃を繰り出すことが可能だ。

斬る、守るなどといった剣戟アクションを通して、自分が登場人物として戦っているような臨場感あふれるバトルを体験できる。「鬼滅の刃」の世界観を忠実に再現した、爽快感あふれるアクションをぜひ楽しもう。

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

■鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』が、「AMUSEMENT EXPO 2025」にて試遊できる ※ 。日輪刀コントローラーを振って放つ、剣戟アクションをぜひ現地で体感しよう。

※試遊できる筐体やゲーム内容は開発中のものとなります。

●2025年11月14日

1.11時～11時30分

2.14時～14時30分

【ステージ内容】

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』を実際にプレイしながら、ゲームの特徴や魅力を紹介する。

【出演者】

細谷美友さん

福島蘭世さん

■2025年11月15日

1.13時30分～14時 ※

【ステージ内容】

動画クリエイターチーム「フィッシャーズ」のンダホさんが『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』を実際にプレイしながら、ゲームの特徴や魅力を紹介。

※KONAMI公式YouTubeチャンネルで生配信予定です。

【出演者】

細谷美友さん

ンダホさん

【ゲーム情報】

タイトル：鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ

ジャンル：カードアクションゲーム

販売：KONAMI

稼働施設：未定

稼働日：未定

価格：未定

プレイ人数：1～2人

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©Konami Arcade Games