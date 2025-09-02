テーマは“遊び尽くせないほどの「楽しい！」” タイトーが「AMUSEMENT EXPO 2025」にブース出展すると発表！

タイトーは9月1日、東京ビッグサイトで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025」（アミューズメントエキスポ ニセンニジュウゴ）にてタイトーブースを出展すると発表。「AMUSEMENT EXPO 2025」の開催期間は、2025年11月14日と15日の2日間だ。

今年のタイトーブースは、遊び尽くせないほどの、「楽しい！」をテーマに、昨年に引き続き、心が躍る、特別な遊び場として、子どもから大人まで楽しめる2日間限定のタイトースペシャルブースを展開するという。

また、「AMUSEMENT EXPO 2025」ユーザーデー特設ステージでは、アーケード音楽ゲームメーカー4社による音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」が今年も開催され、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（五十音順）がメーカーの枠を超えた夢の競演をする。

2025年9月1日より、ティザーサイトを公開。出展情報については随時更新していくとのことなので、続報に期待しよう。

▼ティザーサイト

https://www.taito.co.jp/AM-EXPO

【AMUSEMENT EXPO 2025開催概要】

開催日時：ビジネスデー 2025年11月14日10時～17時

ユーザーデー 2025年11月15日9時～17時

開催場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール

主催：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会（JAIA）

URL：https://amusementexpo.jp/

【AMUSEMENT MUSIC FES 2025開催概要】

開催日時：2025年11月15日11時30分～16時30分

開催場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール

「AMUSEMENT EXPO 2025」内 AMUSEMENT MUSIC FES特設ステージ

URL：https://amusementexpo.jp/musicfes/