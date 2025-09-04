タイトーは9月4日、Nintendo Switchダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（キュキュキュビーツ）の配信日を発表。配信日は2025年9月18日、価格は5800円だ。

【予約購入】2025年9月4日より可能！（国内）※海外：北米・欧州は現地時間より）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

『QQQbeats!!!』テーマソングMVを先行公開！

Snail's Houseが手掛けるテーマソング「Love Colors feat.シイナ（CV：琴宮歩夢さん）&アメ（CV：元吉有希子さん）」のMVをタイトー公式YouTubeチャンネルにて公開。公式動画を通じて本作の魅力を楽しもう。

※ゲーム本編でも視聴可能です。

▼視聴はこちら

Love Colors feat.シイナ（CV：琴宮歩夢さん）&アメ（CV：元吉有希子さん） / Snail's House

https://youtu.be/sxzXcyNhP1w

アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、、東方アレンジ、バラエティなど人気曲全56曲の収録一覧を公開！

バブルシューティングで知られるタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えたパズルゲーム『QQQbeats!!!』。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽にあわせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームだ。

以下では、アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、東方アレンジ、ゲーム音楽、バラエティ、オリジナルなど、人気曲全56曲の一覧を公開しよう。

『QQQbeats!!!』収録曲（全56曲）

※【ジャンル】曲名……アーティスト名

【アニメ・ポップス】

はいよろこんで……こっちのけんと

ミックスナッツ……Official髭男dism

ただ君に晴れ……ヨルシカ

唱……Ado

ray……BUMP OF CHICKEN

創聖のアクエリオン……AKINO

廻廻奇譚……Eve

i(dont)know……lilbesh ramko

【バーチャル】

Tell Your World……livetune feat. 初音ミク

シャルル……バルーン

メズマライザー……サツキ

チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ！……和田たけあき (くらげP)

アンノウン・マザーグース……wowaka

アスノヨゾラ哨戒班……Orangestar

ロキ……みきとＰ

㋰責任集合体……マサラダ

ヴァンパイア……DECO*27

ダーリンダンス……かいりきベア

【VTuber】

Say!ファンファーレ!……白上フブキ

HUGE W……森カリオペ

ビビデバ……星街すいせい

美少女無罪♡パイレーツ……宝鐘マリン

Shiny Smily Story……hololive IDOL PROJECT

VERSE……KMNZ

愛包ダンスホール……HIMEHINA

【東方アレンジ】

Bad Apple!! feat.nomico……Masayoshi Minoshima

ナイト・オブ・ナイツ……ビートまりお(COOL&CREATE)

チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン……IOSYSと愉快な⑨周年フレンズ

カリスマ煉獄天神……森羅万象

こ～んさるたん！……暁Records

Grip & Break down !!……SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi

Game is Over (feat. ｙｔｒ, 抹,らっぷびと)……魂音泉

童遊……凋叶棕

響縁……豚乙女

彼方への旅路……幽閉サテライト feat. 博麗霊夢 (CV:諏訪彩花)

バブルの呪文はシュー！ポッ！プッシュ！……ARM × 七条レタス ft. 霧雨魔理沙 (CV:大空直美)

【ゲーム音楽】

DADDY MULK - Re:Ignite -……OGR / 戸田高太郎 (ZUNTATA)★

GEOMETRIC CITY～electric shock ver.～……TAMAYO / MASAKI (ZUNTATA)

URBAN TRAIL -Live Evolution ver. 2025-……Mar. / MASAKI (ZUNTATA)

PROTMIND Re;birth……OGR / MASAKI (ZUNTATA)

【バラエティ】

All Over Again：Zekk

Re：End of a Dream (long ver.)……uma vs. モリモリあつし

New Hero……Sakuzyo

Cheatreal……t+pazolite

Big Daddy……USAO

Brain Power……NOMA

Kaguya……BlackY

インベーダー☆……Snail's House

【オリジナル】

Love Colors feat. シイナ(CV:琴宮歩夢) & アメ(CV:元吉有希子)……Snail's House★

Ready Set Q!!!……シイナ(CV:琴宮歩夢)＆アメ(CV:元吉有希子) with IOSYS★

黒巫……REDALiCE★

System Response: Thank You……MASAKI (ZUNTATA) feat. Arisa Kori★

Wire&Ring……閃道カケル(CV:川島零士) & 氷芽川アリア(CV:佐倉綾音) feat. はるまきごはん

DX超性能フルメタル少女……IOSYS TRAX (uno with. ちよこ)

キミとのテトテコネクト……MASAKI(ZUNTATA)×ドロシィ(CV:水瀬いのり)

MUSIC DIVE!!……レイラ(cv.加隈亜衣) with MASAKI(ZUNTATA)

★書き下ろし新曲

【ゲーム情報】

タイトル：QQQbeats!!!（キュキュキュービーツ）

ジャンル：リズミカルパズルゲーム

配信：タイトー

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：2025年9月18日予定

価格：5800円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

※オンラインマルチプレイ時にはNintendo Switch Online（有料）加入必須

IARC：3+（3才以上対象）