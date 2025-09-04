「ray」「ただ君に晴れ」「シャルル」「ビビデバ」など大ヒット曲を収録！
パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』が9月18日に配信決定！予約購入もスタート
2025年09月04日 15時05分更新
タイトーは9月4日、Nintendo Switchダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（キュキュキュビーツ）の配信日を発表。配信日は2025年9月18日、価格は5800円だ。
【予約購入】2025年9月4日より可能！（国内）※海外：北米・欧州は現地時間より）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290
『QQQbeats!!!』テーマソングMVを先行公開！
Snail's Houseが手掛けるテーマソング「Love Colors feat.シイナ（CV：琴宮歩夢さん）&アメ（CV：元吉有希子さん）」のMVをタイトー公式YouTubeチャンネルにて公開。公式動画を通じて本作の魅力を楽しもう。
※ゲーム本編でも視聴可能です。
▼視聴はこちら
Love Colors feat.シイナ（CV：琴宮歩夢さん）&アメ（CV：元吉有希子さん） / Snail's House
アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、、東方アレンジ、バラエティなど人気曲全56曲の収録一覧を公開！
バブルシューティングで知られるタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えたパズルゲーム『QQQbeats!!!』。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽にあわせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームだ。
以下では、アニメ・ポップス、バーチャルシンガー、VTuber、東方アレンジ、ゲーム音楽、バラエティ、オリジナルなど、人気曲全56曲の一覧を公開しよう。
『QQQbeats!!!』収録曲（全56曲）
※【ジャンル】曲名……アーティスト名
【アニメ・ポップス】
はいよろこんで……こっちのけんと
ミックスナッツ……Official髭男dism
ただ君に晴れ……ヨルシカ
唱……Ado
ray……BUMP OF CHICKEN
創聖のアクエリオン……AKINO
廻廻奇譚……Eve
i(dont)know……lilbesh ramko
【バーチャル】
Tell Your World……livetune feat. 初音ミク
シャルル……バルーン
メズマライザー……サツキ
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ！……和田たけあき (くらげP)
アンノウン・マザーグース……wowaka
アスノヨゾラ哨戒班……Orangestar
ロキ……みきとＰ
㋰責任集合体……マサラダ
ヴァンパイア……DECO*27
ダーリンダンス……かいりきベア
【VTuber】
Say!ファンファーレ!……白上フブキ
HUGE W……森カリオペ
ビビデバ……星街すいせい
美少女無罪♡パイレーツ……宝鐘マリン
Shiny Smily Story……hololive IDOL PROJECT
VERSE……KMNZ
愛包ダンスホール……HIMEHINA
【東方アレンジ】
Bad Apple!! feat.nomico……Masayoshi Minoshima
ナイト・オブ・ナイツ……ビートまりお(COOL&CREATE)
チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン……IOSYSと愉快な⑨周年フレンズ
カリスマ煉獄天神……森羅万象
こ～んさるたん！……暁Records
Grip & Break down !!……SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
Game is Over (feat. ｙｔｒ, 抹,らっぷびと)……魂音泉
童遊……凋叶棕
響縁……豚乙女
彼方への旅路……幽閉サテライト feat. 博麗霊夢 (CV:諏訪彩花)
バブルの呪文はシュー！ポッ！プッシュ！……ARM × 七条レタス ft. 霧雨魔理沙 (CV:大空直美)
【ゲーム音楽】
DADDY MULK - Re:Ignite -……OGR / 戸田高太郎 (ZUNTATA)★
GEOMETRIC CITY～electric shock ver.～……TAMAYO / MASAKI (ZUNTATA)
URBAN TRAIL -Live Evolution ver. 2025-……Mar. / MASAKI (ZUNTATA)
PROTMIND Re;birth……OGR / MASAKI (ZUNTATA)
【バラエティ】
All Over Again：Zekk
Re：End of a Dream (long ver.)……uma vs. モリモリあつし
New Hero……Sakuzyo
Cheatreal……t+pazolite
Big Daddy……USAO
Brain Power……NOMA
Kaguya……BlackY
インベーダー☆……Snail's House
【オリジナル】
Love Colors feat. シイナ(CV:琴宮歩夢) & アメ(CV:元吉有希子)……Snail's House★
Ready Set Q!!!……シイナ(CV:琴宮歩夢)＆アメ(CV:元吉有希子) with IOSYS★
黒巫……REDALiCE★
System Response: Thank You……MASAKI (ZUNTATA) feat. Arisa Kori★
Wire&Ring……閃道カケル(CV:川島零士) & 氷芽川アリア(CV:佐倉綾音) feat. はるまきごはん
DX超性能フルメタル少女……IOSYS TRAX (uno with. ちよこ)
キミとのテトテコネクト……MASAKI(ZUNTATA)×ドロシィ(CV:水瀬いのり)
MUSIC DIVE!!……レイラ(cv.加隈亜衣) with MASAKI(ZUNTATA)
★書き下ろし新曲
【ゲーム情報】
タイトル：QQQbeats!!!（キュキュキュービーツ）
ジャンル：リズミカルパズルゲーム
配信：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：2025年9月18日予定
価格：5800円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
※オンラインマルチプレイ時にはNintendo Switch Online（有料）加入必須
IARC：3+（3才以上対象）
© TAITO CORPORATION
© blowout Music Labels © IRORI Records / PONY CANYON Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY Licensed by FlyingDog,Inc. © Balloon / A-Sketch Inc. © サツキ © Snow White Music Inc. Licensed by mikitoP © DECO*27 © OTOIRO © COVER © LaRa © 上海アリス幻樂団
© CFM 重音テト© 線 / 小山乃舞世 / TD © COVER © 上海アリス幻樂団
※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。
※TAITO、TAITOロゴおよび「グルーヴコースター」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂株式会社の商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
