タイトーは8月26日、アクションゲーム「バブルボブル」シリーズの完全新作『バブルボブル シュガーダンジョン』のPC（Steam）版の配信日を発表。配信日は2025年11月27日、価格は5280円だ。なお、日本国内ではNintendo Switch版、PlayStation 5版を2026年に発売予定。

さらに、本作には同時収録ソフトとして、『バブルシンフォニー』が付属することも発表。『バブルシンフォニー』は、1994年にアーケードゲームとして登場した「バブルボブル」シリーズのタイトルで、本作には1997年に発売された家庭用版『バブルシンフォニー』の移植作品が同時収録される。

ゲームは2人同時プレイが可能で、4体のキャラクターから1体を選び、泡をはいて、敵を閉じ込めて、割って倒しながらステージを進めていくバブルアクションゲームとなっている。タイトーの他タイトルがテーマになったワールドや、キャラクターたちも多数登場するので要チェックだ。

https://store.steampowered.com/app/2937770

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011008

バブルンの公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」では、バブルンとプロデューサーによる実機プレイを交えながらゲームの内容を詳しく紹介した「『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレターvol.2」も公開。懐かしい『バブルシンフォニー』のゲームプレイをぜひ確認しよう。

https://www.youtube.com/watch?v=kiPsPIh1bxE

タイトル：バブルボブル シュガーダンジョン

ジャンル：アクションゲーム

販売：タイトー

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：

Steam：2025年11月27日

Switch／PS5：2026年予定

価格：5280円

CERO：A（全年齢対象）

