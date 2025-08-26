『バブルシンフォニー』は1994年にリリースされたアーケードゲーム
『バブルボブル シュガーダンジョン』Steam版が11月27日に配信決定！『バブルシンフォニー』を同時収録すると発表
2025年08月26日 18時55分更新
タイトーは8月26日、アクションゲーム「バブルボブル」シリーズの完全新作『バブルボブル シュガーダンジョン』のPC（Steam）版の配信日を発表。配信日は2025年11月27日、価格は5280円だ。なお、日本国内ではNintendo Switch版、PlayStation 5版を2026年に発売予定。
さらに、本作には同時収録ソフトとして、『バブルシンフォニー』が付属することも発表。『バブルシンフォニー』は、1994年にアーケードゲームとして登場した「バブルボブル」シリーズのタイトルで、本作には1997年に発売された家庭用版『バブルシンフォニー』の移植作品が同時収録される。
ゲームは2人同時プレイが可能で、4体のキャラクターから1体を選び、泡をはいて、敵を閉じ込めて、割って倒しながらステージを進めていくバブルアクションゲームとなっている。タイトーの他タイトルがテーマになったワールドや、キャラクターたちも多数登場するので要チェックだ。
【Steamストアページ】
https://store.steampowered.com/app/2937770
【PS5ストアページ】
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011008
バブルンの公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」では、バブルンとプロデューサーによる実機プレイを交えながらゲームの内容を詳しく紹介した「『バブルボブル シュガーダンジョン』プロデューサーレターvol.2」も公開。懐かしい『バブルシンフォニー』のゲームプレイをぜひ確認しよう。
【プロデューサーレターvol.2】
https://www.youtube.com/watch?v=kiPsPIh1bxE
【ゲーム情報】
タイトル：バブルボブル シュガーダンジョン
ジャンル：アクションゲーム
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：
Steam：2025年11月27日
Switch／PS5：2026年予定
価格：5280円
CERO：A（全年齢対象）
