【丸の内ワーカーへ】仕事帰りの治一郎に新しい“夜の顔”があるよ
オープン当初から連日好評の「治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店」カフェスぺース。17時からのバータイムでは、夜限定のスペシャルスイーツを提供していますが、新作として秋の旬素材を使用したスイーツが登場します！ ペアリングドリンクも一緒に注文すれば、再校の贅沢時間が待っていること間違いなし！
バータイム限定、3種の新作スペシャルスイーツ
「治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店」では、2025年9月1日（月）より併設カフェにて、バータイム限定 新作スペシャルスイーツを発売します。
エクレール・マロン
価格：￥1,800（税込）
香ばしく焼き上げたエクレールに2種類のマロンクリーム、なめらかなチョコレートクリームを挟み、オレンジのコンフィチュールを忍ばせました。
パフェ・フィグ
価格：￥2,000（税込）
みずみずしい無花果と優しい甘さの洋梨をメインに赤ワインジュレやクレームフロマージュ、ナッツなど秋ならではのパフェに仕立てました。
リオレ・オ・ポム
価格：￥1,800（税込）
やさしいバニラの香りが広がるリオレと濃縮されたりんごの組み合わせにスパイス香るスペキュロスでアクセントを加えました。
また、バータイムでは、スペシャルスイーツにあわせてお楽しみいただけるペアリングドリンクを9種提供。こちらも新作スイーツの発売にあわせ、ラインナップを一新します。
錦秋(きんしゅう)
価格：￥1,100（税込）
可惜夜(あたらよ)
価格：￥1,000（税込）
夜長(よなが)
価格：￥1,000（税込）
治一郎 ＫＩＴＴＥ丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階 治一郎
TEL：03-6551-2566
営業時間：11:00～21:00（LO20:30）
cafe time：11:00～17:00
bar time：17:00～21:00(LO20:30)
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。