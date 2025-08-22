美術館の「あの絵画」の中へ。名画の世界が「グッと身近」になる感動のアフタヌーンティー

思わず引き込まれる美しい絵画、「もしあの絵の中に自分が入れたら…」。フォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」と、10年ぶりに来日するオルセー印象派展がそんな夢を叶えてくれる奇跡のコラボレーションを実現。

2025年10月25日（土）より国立西洋美術館（東京・上野公園）で始まる注目の展覧会「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」。この展覧会とコラボしたアフタヌーンティーがフォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE （ザ ラウンジ） 」でスタートします。絵画のように美しいスイーツたちが提供されます！

難しい解説は不要。ただ「美味しい」という感動が、名画の世界をグッと身近なものに変えてくれるはずです。

印象派の絵画からインスピレーションを得たアフタヌーンティー

フォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE（ザ ラウンジ）」では、国立西洋美術館で開催されるオルセー印象派展を記念し、展示される作品からインスピレーションを得たアフタヌーンティーを2025年9月1日（月）から提供します。

オルセー印象派展 コラボレーションアフタヌーンティー

期間：2025年9月1日(月)～ 11月16日（日）

価格：

・平日 11:00～13:00/ 13:30～15:30/ 18:30～ ￥8,800（税サ込）

・平日 16:00～18:00 ￥7,800（税サ込）

・週末・祝日 ￥9,800*（税サ込）

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前) * 厳選されたプレミアム日本茶とのペアリング付き

すべてのスイーツやセイボリーは、展示されるアート作品にオマージュを受け作られています。

ピエール＝オーギュスト・ルノワール 《ピアノを弾く少女たち》 オルセー美術館、パリ

柔らかな微笑みとくつろぎの表情、暖色を基調とした眩い色彩からは優雅さと気品が漂います。この穏やかな気品さと、時がゆっくりと流れるような情景をアフタヌーンティーで表現。

スイーツ：バニラムース、クレームベルガモット、アーモンドダックワーズ

この絵画が描かれた18世紀後半、フランスの上流階級の間で流行した「オー・デ・コロン」によってその名が広まったベルガモットを用いています。さらに、当時の洗練された嗜好を象徴する菩提樹の蜂蜜やバニラも加え、官能的で繊細な香りを纏わせました。

セイボリー：スモークサーモンとディルのリエット 赤と黄色パプリカのピューレ

スモークサーモンの芳醇な旨みと、爽やかなディルの香りを合わせてなめらかに仕上げたリエット。2種のパプリカピューレの甘みと酸味が絶妙なアクセントへと仕上げています。

アルベール・バルトロメ 《温室の中で》 オルセー美術館、パリ

ノーブルな紫色をアクセントに、光と影のドラマティックな対比のなかに描かれている気品あふれるドレス。当時のブルジョワ階級の女性の洗練された装いにインスピレーションを受けて作られた2品をご紹介します。

スイーツ：イチジクタルト、マスカルポーネクリーム、クルミのクリスタリゼ

秋が旬のイチジクの繊細な甘みとみずみずしさに、マスカルポーネクリームのまろやかなコクを重ねたタルトです。香ばしいクルミのクリスタリゼがアクセントを添え、ひと口ごとに味わいの変化と奥行きを楽しめる一品に仕上げました。

セイボリー：紫芋とセミドライアップルのタルトレット ベーコンクリームチーズと豆乳ホイップ

紫芋とセミドライアップルの凝縮された果実の風味に、ベーコンの旨みを加えたクリームチーズのコクが重なり合い、秋の恵みを存分に味わえる贅沢な一品です。

アンリ・ファンタン=ラトゥール 《鉢にいけられたバラ》 オルセー美術館、パリ

ファンタン＝ラトゥール特有の落ち着いた色調と、光と影の繊細なコントラストが、花の生命力と儚さを同時に感じさせる詩情豊かな作品を、スイーツで表現しております。

バニラのババロア、クレームブリュレ、イチジクコンフィチュール

イメージとなった絵画の様に繊細かつ丹精を込めてつくられたスイーツです。儚いホワイトチョコレートをそっと口に運ぶと、なめらかなババロアやクレームブリュレが静かに広がり、やがて芳醇な薔薇の香りが優雅な余韻を残します。

ギュスターヴ・カイユボット 《ヒナギクの花壇》 印象派美術館、ジヴェルニー

白と黄色が愛らしいヒナギクの花が画面いっぱいに広がり、瑞々しい緑の葉とのコントラストの美しさと爽やかな空気感を、アフタヌーンティーのメニューに映し出しております。

スイーツ：カモミールのババロア、ピスタチオムース、バナナコンフィチュール

19世紀の芸術家たちにも愛されたフランスの伝統菓子「マドレーヌ」をモチーフに、ピスタチオとカモミール、コンポートしたバナナなど、独自のフレーバーで新たに表現。

セイボリー：ポークハムサンドイッチ 粒マスタードマヨネーズとごぼうクリーム、ほうれん草のジュレとサフラン

小さなサンドイッチからごぼう特有の香ばしさと土の旨み、ほうれん草のみずみずしい緑の香りと爽やかさが広がります。サフランの華やかな香りが全体を包み込み、ひと口ごとに異なる風味と食感のハーモニーを楽しめます。

一品一品を味わいながら、「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」の世界へと誘われる、優雅なひとときを楽しめます。

THE LOUNGE (ザ ラウンジ)

住所：東京都千代田区大手町1丁目2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町39階

お問合せ・ご予約：

03 6810 0655 （レストラン予約）

オンラインは予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve