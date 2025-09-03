【東京駅徒歩4分】世界のミクニの美食を貸切で！ 幸せなパーティーってこういうことか

「今までで最高の懇親会だった！」そんな言葉が聞きたくありませんか？

日本のフランス料理界を牽引してきた巨匠・三國清三シェフが監修するナチュラルフレンチレストラン「mikuni MARUNOUCHI」。丸の内エリアの人気レストランの1つです。ここでは、2025年8月より、貸切パーティープランの提供を開始しました。東京駅からすぐという最高の立地で、三國シェフのナチュラルフレンチを、貸し切りで心ゆくまで堪能できます。

本格フレンチレストランで貸し切りパーティープラン

「mikuni MARUNOUCHI（ミクニ マルノウチ）」では、2025年8月より、企業イベントやレセプション、パーティーなどに対応した貸切パーティープランの提供を開始しました。

＜プラン一例＞

立食ビュッフェプラン（30〜70名）

前菜・パスタ・メイン・デザートを楽しめる本格ビュッフェ

料金：平日￥8,712〜／土日祝￥9,922〜（税サ込）

内容に応じた「Light」「Basic」「Premium」プランを用意

着席フルコースプラン（30〜46名）

旬の食材を使用したコースメニューを、ランチ・ディナーで提供

料金：ランチ￥12,100〜／ディナー￥15,972〜（税サ込）

※いずれのプランもフリードリンク付き

※会場費として別途￥60,500（税サ込）

30名〜70名の立食ビュッフェから、30～46名の着席フルコースまで、目的や予算に合わせてプランを選択可能。歓送迎会、社内懇親会、レセプションパーティー、結婚式二次会など、シーンに応じた最適なスタイルで利用できます。

mikuni MARUNOUCHI(ミクニ マルノウチ)

住所：100-6902 東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内ブリックスクエア アネックス2階

Tel：03-5220-3921

営業時間：ランチ 11:00～15:30 (14:00 L.O.) 、ディナー 17:30～23:00 (21:00 L.O.)