JR東日本おみやげグランプリ受賞のサンドクッキー、5日間限定で東京駅で買える！

手土産に迷ったとき、「〇〇受賞！」みたいな肩書きのある商品だと安心感がありませんか？ 悩んだときの指標になってくれるんですよね。

東京駅スクエアゼロに期間限定で出店する「FiOLATTE（フィオラッテ）」も、2025年JR東日本おみやげグランプリ“総合準グランプリ”受賞の商品。迷ったときはこれを選べば間違いなさそう！

普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツ

2025年9月6日(土)～9月10日(水)、「FiOLATTE（フィオラッテ）」が東京駅スクエアゼロに期間限定出店します。

「FiOLATTE」は、品川駅構内に店舗を構える“ラテアート”をテーマにしたラテスイーツ専門店です。味わいはもちろんのこと、パッケージにもラテアートを描き、見た目からもブランドの世界観を楽しめるようこだわっています。

同店の「サンドクッキー」は、2025年8月に発表された、「JR東日本おみやげグランプリ」にて、71ものエントリーの中から“総合準グランプリ”を受賞。

サンドクッキー

価格：9枚入 ￥1,188(税込)、18枚入 ￥2,376(税込)、27枚入 ￥3,564(税込)

ショコラ生地にほんのりコーヒーをきかせたクッキーで、ホワイトミルクのチョコレートをサンドした味わいは、チョコレートの濃厚な甘さとミルクのクリーミーさが重なり、まるでショコララテのようなハーモニーを奏でます。

普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツです。

フィオラッテ JR東京駅スクエアZERO

出店期間：2025年9月6日(土)～9月10日(水)

住所：東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅改札内 スクエアZERO

営業時間：8:00～22:00（最終日のみ20:00閉店）