JR東日本おみやげグランプリ受賞のサンドクッキー、5日間限定で東京駅で買える！

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
サンドクッキー

　手土産に迷ったとき、「〇〇受賞！」みたいな肩書きのある商品だと安心感がありませんか？　悩んだときの指標になってくれるんですよね。

　東京駅スクエアゼロに期間限定で出店する「FiOLATTE（フィオラッテ）」も、2025年JR東日本おみやげグランプリ“総合準グランプリ”受賞の商品。迷ったときはこれを選べば間違いなさそう！

普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツ

　2025年9月6日(土)～9月10日(水)、「FiOLATTE（フィオラッテ）」が東京駅スクエアゼロに期間限定出店します。

　「FiOLATTE」は、品川駅構内に店舗を構える“ラテアート”をテーマにしたラテスイーツ専門店です。味わいはもちろんのこと、パッケージにもラテアートを描き、見た目からもブランドの世界観を楽しめるようこだわっています。

　同店の「サンドクッキー」は、2025年8月に発表された、「JR東日本おみやげグランプリ」にて、71ものエントリーの中から“総合準グランプリ”を受賞。

サンドクッキー
価格：9枚入 ￥1,188(税込)、18枚入 ￥2,376(税込)、27枚入 ￥3,564(税込)

サンドクッキー

　ショコラ生地にほんのりコーヒーをきかせたクッキーで、ホワイトミルクのチョコレートをサンドした味わいは、チョコレートの濃厚な甘さとミルクのクリーミーさが重なり、まるでショコララテのようなハーモニーを奏でます。

　普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツです。

フィオラッテ　JR東京駅スクエアZERO
出店期間：2025年9月6日(土)～9月10日(水)
住所：東京駅千代田区丸の内1-9-1　JR東京駅改札内 スクエアZERO
営業時間：8:00～22:00（最終日のみ20:00閉店）

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト