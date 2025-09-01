ポケモンはバーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボとして史上初となる、リアル音楽ライブ「ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！」を、2026年3月に開催すると告知した。

現実世界と仮想世界の両方をつなぎ、豊かにしてきた2つのコンテンツによるコラボプロジェクトとして、2023年にスタートした「ポケミク」。「ポケットモンスター」シリーズのゲームサウンドをサンプリングして初音ミクたちが歌唱する楽曲・MVや、「18タイプの初音ミク＆相棒ポケモン」をはじめとするイラストなど、さまざまな表現を見せている。

今回のライブではこれまでの楽曲をすべて聴けるほか、ライブまでに公開される新曲も対象になるとのこと。

現在チケットの一次抽選を先行受付中で、SS席が1万3900円、S席が9900円、A席が8900円、U-18席が3900円、U-18同伴S席が9900円、車椅子S席が9900円となる。会場は千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」だ。

この発表を受けてユーザーからは「ありがとう最高！」「ゲストに重音テトってヤバい」「ぜ、全曲だと」「絶対かわいすぎて現実感ない」など、驚きと興奮した声が寄せられている。

ポケモンと初音ミクたちバーチャルシンガーが共演するリアル音楽ライブという試み。どんなライブになるのかぜひその目で確かめてほしい。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Crypton Future Media, INC.