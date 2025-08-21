声優の相良茉優さんと最上嗣生さん、さらに俳優・タレントの村井美樹さんがゲストとして出演！
位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』の2周年記念公式生放送が8月27日に配信決定！
2025年08月21日 12時55分更新
コーエーテクモゲームスは8月20日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ウェブ生放送番組「『信長の野望 出陣』2周年記念公式生放送」を実施すると発表。配信日時は、2025年8月27日21時より。
番組にはゲストとして、1.5周年番組に引き続きMCとして本作プレイヤーで声優の相良茉優さん、『信長の野望 出陣』武田信玄役の最上嗣生さん、さらに歴史と旅に精通した俳優・タレントの村井美樹さんが出演。
ここに開発チームより菊地啓介開発プロデューサーも加わって、一緒に『信長の野望 出陣』2周年を祝いながら、楽しく番組を進行していくという。
2周年のアップデートやイベント情報に加え、生放送の視聴者に向けたプレゼントも実施予定なので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：『信長の野望 出陣』2周年記念公式生放送
放送日時：2025年8月27日21時～22時（予定）
出演者：
ゲスト：村井美樹さん（俳優・タレント）／最上嗣生さん（声優）
MC：相良茉優さん（声優）
『信長の野望 出陣』開発プロデューサー：菊地啓介氏
放送URL：
・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/0rC0dbfwVL0
・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1MnxnPRzbdwGO
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348515721
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
iOS：iOS 14.0以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
iPadOS：iPadOS 14.0以上、メモリー（RAM）3GB以上
Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
