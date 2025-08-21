位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』の2周年記念公式生放送が8月27日に配信決定！

声優の相良茉優さんと最上嗣生さん、さらに俳優・タレントの村井美樹さんがゲストとして出演！

コーエーテクモゲームスは8月20日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ウェブ生放送番組「『信長の野望 出陣』2周年記念公式生放送」を実施すると発表。配信日時は、2025年8月27日21時より。

番組にはゲストとして、1.5周年番組に引き続きMCとして本作プレイヤーで声優の相良茉優さん、『信長の野望 出陣』武田信玄役の最上嗣生さん、さらに歴史と旅に精通した俳優・タレントの村井美樹さんが出演。

ここに開発チームより菊地啓介開発プロデューサーも加わって、一緒に『信長の野望 出陣』2周年を祝いながら、楽しく番組を進行していくという。

2周年のアップデートやイベント情報に加え、生放送の視聴者に向けたプレゼントも実施予定なので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 出陣』2周年記念公式生放送

放送日時：2025年8月27日21時～22時（予定）

出演者：

ゲスト：村井美樹さん（俳優・タレント）／最上嗣生さん（声優）

MC：相良茉優さん（声優）

『信長の野望 出陣』開発プロデューサー：菊地啓介氏

放送URL：

・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/0rC0dbfwVL0

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1MnxnPRzbdwGO

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348515721

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 14.0以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 14.0以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。