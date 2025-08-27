セガの新作ニンジャアクション「SHINOBI 復讐の斬撃」メタスコア89点と高評価 アーリーアクセスも開始中

セガは8月26日、新作ニンジャアクションゲーム「SHINOBI 復讐の斬撃」について、レビュー収集サイト「Metacritic」によるメタスコアにて89点（2025年発売の2Dアクションゲーム最高の評価）を獲得したと伝えた。

本作は手書きグラフィックと連撃アクションが織りなす、新たな忍者のアクションゲーム。プレイヤーは伝説の忍者「ジョー・ムサシ」となり、仲間の仇を討つ復讐の旅に出る。

刀をはじめ、手裏剣、忍術、忍法、護符などさまざまな武器を使用可能。軍事基地から灼熱の砂漠までバラエティに富んだステージで、ニンジャアクションを思う存分楽しめる。

対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で、現在デジタルデラックス版を予約するとすぐに遊べる「アーリーアクセス」が開始中。8月29日12時59分までは10％オフで購入できるので、すぐに遊びたい人は検討してみてはいかがだろうか。

●公式サイト

https://shinobi-art-of-vengeance.sega.jp/

【ゲーム情報】

タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。

発売日：2025年8月29日予定

価格：

通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©SEGA

