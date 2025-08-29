メーカーの垣根を越えた2Dアクションが楽しめる、お得なバンドル版も登場！

セガは8月29日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）用ソフト『SHINOBI 復讐の斬撃』を発売。価格は 通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3300円、パッケージ限定のDXパックが9900円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が4400円だ。

『SHINOBI 復讐の斬撃』は、セガと世界中で高評価を獲得し大ヒットを記録した『ベア・ナックルIV』の開発スタジオLizardcubeが贈る、まったく新しい忍者アクションゲーム。復讐心に満ちた一人の忍の物語が、独特の手描きアートスタイルで繊細かつ鮮やかに描かれる。

ギミック満載で遊びごたえのあるステージと、多彩な技を組みあわせてコンボをつなげるスピーディーで爽快なバトル。手触りの良さを徹底的に追求した、本格忍者アクションを楽しもう。

本作はレビュー集積サイト「Metacritic」で90点を獲得するなど、全世界のメディアから高い評価を受けている（8月29日現在、Xbox版のスコア）。

さらに、メーカーの垣根を越えた、珠玉の2Dアクションをセットで楽しめるバンドル版がSteamストアに登場。『SHINOBI 復讐の斬撃』と『NINJA GAIDEN: Ragebound』『BlazBlue Entropy Effect』それぞれがセットになった、2種のバンドル版がお買い得価格で発売中だ。

『SHINOBI 復讐の斬撃』あらすじ

忍を極めし伝説の忍者「ジョー・ムサシ」は、焼き尽くされた村と石に変えられた仲間を目の当たりにし、復讐の旅に出る。比類なき巨悪に立ち向かい、仲間の仇を討つために……。

『Path of the Ninja』バンドル発売中！

『SHINOBI 復讐の斬撃』と『NINJA GAIDEN: Ragebound』の2タイトルを一度に楽しめる、お得なバンドルがSteamストアで発売中。本バンドルは、2作品の合計金額が10％割引となる特別価格で提供している。

怒りを解き放つ忍者と、復讐の刃を振るう忍――二人の物語を通じて、忍者アクションの醍醐味を存分に味わおう。

▼購入はこちら

https://store.steampowered.com/bundle/58347

『SHINOBI 復讐の斬撃×BlazBlue Entropy Effect』バンドル発売中

『SHINOBI 復讐の斬撃』と『BlazBlue Entropy Effect』の2タイトルを一度に楽しめるお得なバンドルが、Steamストアにて発売中。本バンドルは、2作品の合計金額が10％割引となる特別価格で提供している。

爽快で多彩なコンボアクションが魅力の2Dアクションゲームを、この機会にぜひ体験してみよう。

▼購入はこちら

https://store.steampowered.com/bundle/57798

『SHINOBI 復讐の斬撃』×The Kinjaz コラボレーション動画公開！

世界的に著名なダンスクルー・The Kinjazとのコラボレーション動画を公開。本作の楽曲に加え、Young Dirty Bastard（YDB）によるSHINOBIインスパイアソング「The Path Just Begun」にあわせ、The Kinjazがオリジナル振り付けのダンスパフォーマンスを披露している。

忍者や武術的な動きを取り入れたダンススタイルと「SHINOBI」の世界観が融合した、没入感あふれる映像作品に仕上がっているので、ぜひチェックしてほしい。

「KINJAZ」x 『SHINOBI 復讐の斬撃』コラボレーションダンス動画

https://youtu.be/7DpWdEz9uUs

『SHINOBI 復讐の斬撃』×NINJA Information Center Osaka コラボ開催

本日29日より、大阪・エディオンなんば本店内の日本忍者協議会公認施設「NINJA Information Center Osaka」と『SHINOBI 復讐の斬撃』がコラボレーションを実施中。店舗内外での装飾や限定ノベルティの配布など、観光客が多く訪れる難波エリアから、忍者文化の魅力と本作の世界観を発信するという。

・忍者体験ゲームが“SHINOBI”仕様に！

施設内で有料体験できる輪投げ、手裏剣、忍者屋敷脱出ゲームが『SHINOBI』仕様になって登場。体験者には先着でコラボレーションステッカーをプレゼント。

・エディオンなんば本店限定『SHINOBI 復讐の斬撃』購入者ノベルティプレゼント！

コラボ期間中、エディオンなんば本店7階ゲーム売場で本作を購入した人に、限定コラボ扇子をプレゼント。

さらに、記念撮影が楽しめるコラボフォトスポットや、ゲームの体験プレイ、『SHINOBI』の魅力を紹介する展示など、ここでしか体験できない特別なコンテンツも多数用意している。ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがだろうか。

開催場所：エディオンなんば本店8階（大阪府大阪市中央区難波3丁目2−18）

開催期間：2025年8月29日～2026年2月28日

※終了期間は変更する場合があります

発売記念！ セガ公式Xフォロー&リポストキャンペーン実施中

現在、セガ公式X（@SEGA_OFFICIAL）では、本作の発売を記念した「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施中。セガ公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選でAmazonギフトカード（1万円分）を10名にプレゼント。キャンペーン期間は、2025年8月29日～9月8日まで。

デジタルデラックス版、セガストア オンライン限定「DXパック」も発売中！

ゲームソフト（PS5／Nintendo Switch）とオリジナルグッズをセットにした「DXパック」を、ECサイト「セガストア オンライン」にて限定販売中。

『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版……4400円

・『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編

・スターターパック（ジョー・ムサシの追加衣装「ゴーストスタイル」、追加護符「応急手当」、ゲーム内通貨）

・ダウンロードコンテンツ「セガ ヴィランズ ステージ」

・デジタルアートブック+サウンドトラック

『SHINOBI 復讐の斬撃』 DXパック……9900円

・パッケージ版『SHINOBI 復讐の斬撃』（PS5／Nintendo Switch）

・オリジナル掛け軸風タペストリー

・オリジナルミニアクリルブロック3種セット

・オリジナル湯飲み

・オリジナル畳コースター

『SHINOBI 復讐の斬撃』購入はこちら！

デジタル通常版

PS5／PS4：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOV000001

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066782

Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N26QS8MPTT9

Steam：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/

デジタルデラックス版

PS5／PS4：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOVDX0001

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027139

Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9PH871JLFWPL

Steam：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/

DXパック

PS5／PS4：https://ebten.jp/sega/p/7015025082911

Nintendo Switch：https://ebten.jp/sega/p/7015025082912

【ゲーム情報】

タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。

発売日：発売中（2025年8月29日）

価格：

通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）

DXパック：9900円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※画面は開発中のものです。