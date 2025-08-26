「メタスコア」は89点と、2025年発売の2Dアクションゲームで最高の評価を獲得！

セガは8月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）用ソフト『SHINOBI 復讐の斬撃』について、デジタルデラックス版購入者向けの先行アクセスを開始。また、ローンチトレーラーも公開している。

本作はレビュー集積サイト「Metacritic」で89点を獲得するなど、全世界のメディアから高い評価を受けいる（2025年8月26日現在、Xbox版のスコア）。通常版の発売も楽しみにしよう。

ゲームの発売日は、2025年8月29日予定。価格は、パッケージ版／ダウンロード版の通常版が3300円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が4400円だ。

『SHINOBI 復讐の斬撃』ローンチトレーラー

https://youtu.be/6Wnw7pR4GJ0

人気ゲーム実況者＆VTuberによる発売記念プレイ配信が決定！

本作の発売を記念し、人気ゲーム実況者やVTuberによるプレイ配信が決定した。プレイヤーによってまったく異なるスタイルや展開が楽しめる本作を、ぜひ配信でチェックしよう。

＜配信スケジュール＞

2025年8月26日20時：つわはすさん

2025年8月27日21時：葉山舞鈴さん（にじさんじ）

2025年8月29日20時：社築さん＋ 石神のぞみさん コラボ配信（にじさんじ）

※石神のぞみさんのチャンネルにて配信予定

2025年8月30日20時：弟者さん（2BRO.）

予約・購入はこちら

2025年8月29日12時59分までに本作を予約・購入すると、10％オフ（※）の2970円より購入可能。この機会をお見逃しなく。

通常版

PS5／PS4：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOV000001

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066782

Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N26QS8MPTT9

PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/

デジタルデラックス版

PS5／PS4：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOVDX0001

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027139

Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9PH871JLFWPL

PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/

※PlayStation版の割引は、PlayStation Plus加入者のみに適用されます。

※Nintendo Switch版は先行アクセスの対象外です。

無料体験版も配信中！

現在、すべてのプラットフォームで本作の無料体験版も配信中。主人公「ジョー・ムサシ」の復讐劇の始まりを描くチュートリアルステージ「朧の里」を、体験版専用に調整された特別仕様で楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。

発売日：2025年8月29日予定

価格：

通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。