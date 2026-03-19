記念アニメーショントレーラーを公開！
セガの有名ボスたちが『SHINOBI 復讐の斬撃』に登場！DLC「セガ ヴィランズ ステージ」が4月3日に配信決定
セガは3月19日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）用ソフト『SHINOBI 復讐の斬撃』のダウンロードコンテンツ（DLC）「セガ ヴィランズ ステージ」を配信すると発表。配信日は、2026年4月3日だ。
配信日決定を記念し、真島吾朗、デスアダー、Dr.エッグマンが登場するアニメーショントレーラーを公開している。
▼『SHINOBI 復讐の斬撃』 "ヴィランズ" アニメーショントレーラー https://youtu.be/CAbHNMx7J_o
■DLC「セガ ヴィランズ ステージ」について
本DLCでは、『龍が如く』シリーズの真島吾朗、『ゴールデンアックス』シリーズのデスアダー、「ソニック」シリーズのDr.エッグマン がボスキャラクターとして登場する。
●収録内容
・各シリーズをモチーフにした5つの新ステージ
・新ボス3体（真島吾朗、デスアダー、Dr.エッグマン）
・新ボスを含む新たなボスラッシュモード2種
・新たな忍法3種
・ジョー・ムサシの新衣装3種
・新規楽曲6曲
※DLCは、『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版およびデジタルデラックスアップグレードに含まれています。
※コンテンツの利用には、別売りの『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編が必要です。
※新ステージはゾーン4（砂漠／軍事列車／ENE-CORP研究所）のクリア後にプレイ可能となります。
※本DLCには、津波など自然災害を想起させる表現がございます。そのため、一部の方には不安感やストレスを感じる場合がありますので、プレイいただく際はあらかじめご注意ください。
■『SHINOBI 復讐の斬撃』無料アップデートについて
DLC配信と同時に、全ユーザー向けの無料アップデートを予定している。
●アップデート内容
・「ハードコア」モード追加：敵配置やボス攻撃の強化など、多数の調整を施した超高難度モードを追加。
・戦闘システム調整機能追加：攻撃時の硬直、被弾時のフラッシュ、戦闘中のカメラ揺れの強弱を調整可能になる。
・そのほか、快適性向上のための各種改善を実施予定。
【ゲーム情報】
タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃
ジャンル：プラットフォームバトルアクション
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。
発売日：発売中（2025年8月29日）
価格：
通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）
DXパック：9900円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
©SEGA
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※画面は開発中のものです。