セガは3月19日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）用ソフト『SHINOBI 復讐の斬撃』のダウンロードコンテンツ（DLC）「セガ ヴィランズ ステージ」を配信すると発表。配信日は、2026年4月3日だ。

配信日決定を記念し、真島吾朗、デスアダー、Dr.エッグマンが登場するアニメーショントレーラーを公開している。

▼『SHINOBI 復讐の斬撃』 "ヴィランズ" アニメーショントレーラー https://youtu.be/CAbHNMx7J_o

■DLC「セガ ヴィランズ ステージ」について

本DLCでは、『龍が如く』シリーズの真島吾朗、『ゴールデンアックス』シリーズのデスアダー、「ソニック」シリーズのDr.エッグマン がボスキャラクターとして登場する。

●収録内容

・各シリーズをモチーフにした5つの新ステージ

・新ボス3体（真島吾朗、デスアダー、Dr.エッグマン）

・新ボスを含む新たなボスラッシュモード2種

・新たな忍法3種

・ジョー・ムサシの新衣装3種

・新規楽曲6曲

※DLCは、『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版およびデジタルデラックスアップグレードに含まれています。

※コンテンツの利用には、別売りの『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編が必要です。

※新ステージはゾーン4（砂漠／軍事列車／ENE-CORP研究所）のクリア後にプレイ可能となります。

※本DLCには、津波など自然災害を想起させる表現がございます。そのため、一部の方には不安感やストレスを感じる場合がありますので、プレイいただく際はあらかじめご注意ください。

■『SHINOBI 復讐の斬撃』無料アップデートについて

DLC配信と同時に、全ユーザー向けの無料アップデートを予定している。

●アップデート内容

・「ハードコア」モード追加：敵配置やボス攻撃の強化など、多数の調整を施した超高難度モードを追加。

・戦闘システム調整機能追加：攻撃時の硬直、被弾時のフラッシュ、戦闘中のカメラ揺れの強弱を調整可能になる。

・そのほか、快適性向上のための各種改善を実施予定。

【ゲーム情報】

タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。

発売日：発売中（2025年8月29日）

価格：

通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）

DXパック：9900円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

©SEGA

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※画面は開発中のものです。