リズミカルパズルゲーム『QQQbeats!!!』がSwitchで配信中！ヒットソングとバーチャルソングの追加DLCも配信決定

タイトーは9月18日より、Nintendo Switchダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（キュキュキュビーツ）を、ニンテンドーeショップにて配信中。また、同日より体験版の配信も開始している。ゲームの価格は5800円。体験版は無償で提供されている。

本作は、バブルシューティングを得意とする同社が手掛ける音楽ゲームの要素を加えた対戦パズルゲーム。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽にあわせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームとなっている。

遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルを楽しむことが可能。アニメ・ポップス、VTuber、バーチャルシンガー、東方アレンジ、オリジナルなど、人気曲を全56曲収録している。さらに、有償追加のダウンロードコンテンツも続々登場予定だ。

▼収録楽曲はこちらをチェック！

https://www.taito.co.jp/qqqbeats/music

▼トレーラー

2週連続！追加ダウンロードコンテンツ配信決定！

有償の追加ダウンロードコンテンツも2週連続で発売が決定。2025年9月25日に『QQQbeats!!!』初の追加楽曲となる「ヒットソングパック Vol.1」が登場する。アニソンやSNSで話題となった人気楽曲、「うっせぇわ」「閃光」「秒針を噛む」などを含む厳選の6曲を収録。

さらに、10月2日には「バーチャルソングパック Vol.1」も登場。「グッバイ宣言」「神っぽいな」「混沌ブギ」などを含むバーチャルシーンを彩る人気楽曲6曲を楽しめる。

【2025年9月25日配信「ヒットソングパック Vol.1」】

収録曲／アーティスト名

・うっせぇわ／Ado

・閃光／[Alexandros]

・秒針を噛む／ずっと真夜中でいいのに。

・Bunny Girl／AKASAKI

・ドラマツルギー／Eve

・Pixel Galaxy／Snail's House

【2025年10月2日配信「バーチャルソングパック Vol.1」】

収録曲／アーティスト名

・グッバイ宣言／Chinozo

・神っぽいな／ピノキオピー

・混沌ブギ／jon-YAKITORY

・千本桜／黒うさP

・ハッピーシンセサイザ／EasyPop

・Melty Magic／picco

プレイアブルで登場する白上フブキさん、森カリオペさんによるコラボPR配信決定！

ホロライブプロダクション所属の「白上フブキ」さん、「森カリオペ」さんによるコラボPR配信が決定。

プレイアブルとしてプレイヤーのパートナーキャラで登場する2人が、それぞれのチャンネルで、「Say!ファンファーレ!」「ビビデバ」などホロライブの収録楽曲で実況プレイを実施する。

オンラインでは視聴者がフブキさんやカリオペさんといっしょに対戦や協力バトルでプレイできるチャンスも。ぜひ、視聴してみよう。

※配信時間・内容は予告なく変更することがございます。

※本配信はタイトー提供によるPR配信となります。

●森カリオペさん【配信日】2025年9月20日12時～（予定）

【Mori Calliope Ch. hololive-EN】https://www.youtube.com/@MoriCalliope

●白上フブキさん【配信日】2025年9月20日21時～（予定）

【フブキCh。白上フブキ】https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki

3週連続！『QQQbeats!!!』発売記念キャンペーン開催！

【応募方法】

1. QQQbeats!!!公式X（@qqqbeats）をフォロー

2. 対象投稿をリポスト

◆1週目：2025年9月18日発売記念キャンペーン！

【応募期間】2025年9月18日～9月24日23時59分まで

【当選発表】2025年10月上旬予定

【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」1万円分……5名

◆2週目：ヒットソングパック Vol.1発売記念キャンペーン！

【応募期間】2025年9月25日～10月1日23時59分まで

【当選発表】2025年10月中旬予定

【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」5000円分……5名

◆3週目：バーチャルソングパック Vol.1発売記念キャンペーン！

【応募期間】2025年10月2日～10月12日23時59分まで

【当選発表】2025年10月中旬予定

【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」5000円分……5名

※当選された方には『QQQbeats!!!』公式Xアカウントより、ダイレクトメッセージにてご連絡をいたします。

※キャンペーン利用規約は、『QQQbeats!!!』公式サイトにて、ご確認ください。

『QQQbeats!!!』で遊べるモードは3種類！

遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルが楽しめる。

【STORY】ゲームを学びながら、じっくりひとりで遊べるSTORYモード

主人公は、ゲーム配信系インフルエンサーユニット「パピッコロ」のシイナとアメ。ある日の配信をきっかけに突然炎上し、謹慎となってしまう。そんな彼女たちの謹慎明けの配信からストーリーは始まる。

さまざまな舞台で奮闘しながら、仲間たちと笑いあい、時には悩みながらも前向きに成長していく2人の物語。物語を進めると、登場キャラクターや楽曲が解放される。

【VERSUS】1対1の対戦プレイで遊べるVERSUSモード

オンラインでは「ランクマッチ」や「カジュアルマッチ」、友だちと対戦できる「プライベートマッチ」、オフラインでは2台で遊ぶ「ローカル対戦」、2人で遊ぶ「おすそわけ対戦」、1人で遊ぶ「COM対戦」が選べる。自分の好きなスタイルで思いっきり遊ぼう。

プレイアブルキャラクターは、コラボも含めて全16体。キャラクターの個性を活かして対戦しよう。

【DUOps】仲間と協力して敵と戦う、DUOpsモード

友だちやオンラインの仲間と協力して敵と戦う協力プレイが可能。オンラインでもオフラインでも遊べる。協力プレイなので、実力差があっても気軽に誘って楽しむことが可能だ。クリアするとゲーム内通貨の「BeatCoin」をより多く入手できる。

人気タレントやキャラクターとのコラボも実現！

バーチャルシンガーや東方Project、VTuberの人気タレントやキャラクターたちがプレイアブルで登場する。

【本体収録】

・初音ミク

・重音テト

・白上フブキ

・森カリオペ

・博麗霊夢

・霧雨魔理沙

【ゲーム情報】

タイトル：QQQbeats!!!（キュキュキュービーツ）

ジャンル：リズミカルパズルゲーム

配信：タイトー

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年9月18日）

価格：5800円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

※オンラインマルチプレイ時にはNintendo Switch Online（有料）加入必須

IARC：3+（3才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：ヒットソングパック Vol.1

配信日：2025年9月25日

価格：990円

タイトル：バーチャルソングパック Vol.1

配信日：2025年10月2日

価格：990円

© TAITO CORPORATION

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

重音テト © 線/小山乃舞世/TD © COVER © 上海アリス幻樂団

Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Licensed by Polydor Records, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Licensed by EMI Records, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

© Eve © AKASAKI

© Chinozo © mui © jon-YAKITORY