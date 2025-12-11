タイトーは12月11日、Nintendo Switchで発売している「タイトーマイルストーン」シリーズの第4弾として『タイトーマイルストーン4』を発売すると発表。発売日は2026年3月26日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに5720円だ。本日より予約を開始している。

また、本作の発表を記念して高田馬場ゲーセンミカド（東京都新宿区）とのコラボレーションイベントを開催することも明らかにした。

■『タイトーマイルストーン4』とは

『タイトーマイルストーン4』は、多数のアーケードゲームを移植した「アーケードアーカイブス」シリーズをリリースしているハムスターの開発協力のもと、ブロック崩しの決定版『アルカノイド』や、トラックボールゲームの名作『サイバリオン』をはじめ、1980～90年代初頭のタイトーのアクションゲームを10タイトル収録したNintendo Switch用ソフト。

●収録タイトル

ウォータースキー

功里金団（くりきんとん）

THE運動会

サイバリオン

女三四郎

ドンドコドン

アルカノイド

キャメルトライ

地獄めぐり

ニンジャキッズ

■パッケージ版が予約開始！

『タイトーマイルストーン4』に加え、ゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による本作オリジナルデザインのロングTシャツを加えたセット製品『タイトーマイルストーン4』ファミ通DXパックも本日より予約開始。

また、ショップ特典として、本作に収録されたタイトルからセレクトしたサウンドトラックを収めたスペシャルCD「タイトーサウンドマイルストーン4」および、オリジナルステッカーを用意している。

『タイトーマイルストーン4』 ファミ通DXパック

1万1480円

エビテン[ebten]：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026032631/

ショップ特典

※ショップ特典はAmazon／Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten]／スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくと付属する特典です。

※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

■高田馬場ゲーセンミカドとのコラボイベントの開催が決定！

『タイトーマイルストーン4』の発表を記念し、「ゲーセンミカド」とのコラボイベントを開催。イベント期間中は高田馬場ゲーセンミカド店内に本作収録タイトルが遊べる筐体が並ぶほか、対象の3タイトルについてアーケードアーカイブスまたは高田馬場ゲーセンミカドよりエントリーできる「アケアカ×ゲーセンミカド スコアアタック大会」も開催する。イベントの詳細は特設ページより確認してほしい。

▼イベント特設ページ

https://www.taito.co.jp/taitomilestones/event/Mikado_2025

【ゲーム情報】

タイトル：タイトーマイルストーン4

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年3月26日予定

価格：5720円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

© TAITO CORPORATION

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。