1個351円。推せる価格と推せる味の「焼きたてタルト いちじくチーズ」がコーヒーに合いすぎて午後が幸せ

「BAKE CHEESE TART」から旬のいちじくを使った新商品が登場！ ねっとりプチプチとした食感が楽しいいちじくにクリームチーズを合わせて、甘みと酸味がクセになるチーズタルトです。その一口で、コーヒー片手の午後が一気に“ご褒美タイム”に変わりますよ！

おやつにする？おつまみにする？

8月15日（金）から、「BAKE CHEESE TART」で「焼きたてタルト いちじくチーズ」を販売します。

焼きたてタルト いちじくチーズ

1個 ￥351（税込）

販売期間 ：2025年8月15日（金）～2025年9月30日（火）

※なくなり次第終了となります。

旬のいちじくを使った、果肉の食感が楽しいチーズタルト。存在感のあるいちじくのコンフィ（砂糖漬け）を4種類のくっりーむチーズを使ったチーズムースの中に注入し、さらにドライいちじくと粉糖をタルトの上にトッピング。しっかりとしたいちじくのコク深い甘みと、さっぱりとしたチーズムースが相性抜群です。白ワインのお供にもおすすめ！

BAKE CHEESE TART グランスタ丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階(改札外)

営業時間：月～土 / 祝日 8:00〜22:00

日 / 連休最終祝日 8:00〜21:00