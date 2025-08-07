髙橋優斗さんの地元愛が生んだ「横浜バニラ」ついに東京駅に進出！ もう日本全国盛り上げちゃえ！

「横浜バニラ」は、元HiHi Jetsの高橋優斗さんが地元・横浜を盛り上げたいと立ち上げたスイーツブランド。その代表作「塩バニラフィナンシェ」は、「12時間で販売されたフィナンシェの最多個数世界No.1」としてギネス世界記録に認定されたほどの人気を誇ります。

そんな横浜バニラが、グランスタ東京で期間限定ポップアップストアとしてついに東京へ進出！ “横浜愛”から始まった物語ですが、この勢いで日本全国を盛り上げちゃえ！

横浜でしか買えないスイーツが東京駅に！

8月27日（水）まで、JR東京駅構内地下1階のグランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」で、横浜バニラのポップアップストアを開催しています。

塩バニラフィナンシェ

3個入り ￥1,100、6個入り ￥2,160（各税込）

「塩バニラフィナンシェ」は、横浜で生まれ育った髙橋優斗氏が企画・開発した横浜発ギフトスイーツ。中はしっとり、外はカリッと焼き上げられ、表面の岩塩がアクセントを効かせます。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめています。

期間中、「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入するごとに「特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.」を1枚プレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

また、8月20日（水）、8月23日（土）、8月26日（火）にバニ丸との写真撮影会を実施します。

横浜バニラ ポップアップストア

販売期間：2025年8月18日(月)〜8月27日(水)

販売場所：JR東京駅構内地下1階（改札内）グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」

営業時間：8:00～22:00、日曜祝日8:00～21:00（最終日の8月27日は8:00～21:00での営業となります。）

※混雑状況により、整理券をお配りしての販売となる場合がございます。