甘いだけじゃ物足りない！「甘じょっぱい」が止まらない手土産の最適解を発見！

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

　手土産を選ぶとき、甘いものにするか、しょっぱいものにするか、悩みどころですよね。そんな時はチーズを使ったスイーツなら、両方の要素を兼ね備えていていいかも！　チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店「THE DROS（ザ・ドロス）」の「アソートボックス」がぴったりです。

DROSの人気商品が楽しめるアソートボックス

　チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店「THE DROS（ザ・ドロス）」では、「アソートボックス」を9月1日(月)から新発売します。

価格：17個入 ￥3,240（税込）

　DROSの人気商品、サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕とフィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕が1度に楽しめるアソートボックスです。

　サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕は、ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンド。塩味がやさしく引きたてる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。

　フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕は、クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00、日・祝～21:00、祝前日～22:00まで
※営業時間は変更となる場合があります

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

