宝石チェリーが昭和の夏を呼び覚ますレトロなカップケーキが、ちょっと切なくて胸がキュンってなる

「フェアリーケーキフェア」で、昭和レトロを感じる夏のスイーツを販売中です。その一つが真っ赤なドレンチェリーが乗ったカップケーキなのですが、なつかしい！ ルビーみたいにキラキラしたドレンチェリー、クッキーなどにも使われていました。今回のカップケーキには使われていませんがドレンチェリーには緑バージョンもあって、そちらも子ども心に「エメラルドみたい」ど思ってうっとりしたものです。

ドライフルーツたっぷりのスイーツ

カップケーキとビスケットの店「フェアリーケーキフェア」で、レトロな「焼き菓子カップケーキ」と「生バターサンド」を販売しています。

ベイクドノスタルジィカップケーキ

5個入 ￥1,800（税込）

洋酒で熟成させたフルーツ（レーズン・オレンジピール・パイン・アップル・ドレンチェリー）を混ぜ込んだシナモン香るフルーツケーキを、焼き菓子カップケーキに仕上げました。ふくよかなシナモンの香りとドライフルーツの濃厚な甘みがひと口ごとに広がり、懐かしさをまとった余韻がやさしく続きます。バニラアイシングと、赤く艶やかなドレンチェリーや雪のような白いメレンゲをトッピング。

フェアリークリームウィッチ フルーツケーキ生バターサンド

5個入 ￥2,200、単品 ￥440（各税込）

人気の『フェアリークリームウィッチ』シリーズの夏限定版。生クリーム入りのバタークリームに、細かく刻んだ洋酒漬けフルーツを丁寧に練り込み、シナモンで全体をまとめたフルーツケーキ生バタークリームを、ビスケットでサンド。甘くスパイシーな香りと、フルーツのつぶつぶ感とバターのまろやかなコクが、まるでフルーツケーキを食べているようなレトロな味わいです。

フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東京駅八重洲地下中央口改札内 JR東京駅構内地下1階

グランスタ東京 銀の鈴エリア

営業時間：8:00～22:00（日・祝日8:00～21:00）