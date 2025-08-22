【Amazonタイムセール】バッファロー外付けSSDが特価で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

バッファロー外付けSSD「SSD-PHP1.0U3BA/N」Amazon限定発売

Amazonタイムセールにて、外付けSSD「SSD-PHP1.0U3BA/N」を販売中です。



本製品はUSB3.2 Gen2 Type-Cに対応し、最大読出速度1050MB/秒の高速性能を実現。通常価格18,080円のところ、10％割引で16,270円で購入できます。容量は1TBでカラーはブラックが対象。

防塵・防滴・耐衝撃で屋外利用も安心

「SSD-PHP1.0U3BA/N」は、防塵防滴のIP55規格とMIL規格準拠の耐衝撃設計を採用。持ち運び時や屋外利用でも安心して使用でき、旅行や出張先でのデータ保存にも最適です。



さらに、大容量データを連続で書き込む際にも速度低下を抑える設計で、動画編集やRAW画像管理などのクリエイティブ用途でも快適。Windowsパソコンでは専用アプリを利用することで、コピー時間を大幅に短縮できます。

幅広いデバイスに対応、ゲーム機の容量不足も解消

対応デバイスはiPhone 15／15 Pro、Windows、macOS、ChromeOS、PS4、PS5と幅広く、Type-C & Type-Aの変換アダプターも付属。仕事用PCと家庭用ゲーム機の両方でシームレスに利用可能です。



特にPS5やPS4では容量不足解消に役立ち、大容量のゲームデータ保存にも便利です（※PS5ゲームの直接インストールや起動は非対応）。

利用シーン例

・出張や旅行先での動画・写真データ保存

・動画編集やRAW画像処理などの高速データ活用

・PS5/PS4のストレージ拡張として利用

・iPhoneやMacのバックアップ用途

高速・堅牢・幅広い互換性を備えた外付けSSDを、お得に手に入れられるチャンス。Amazonタイムセールを活用して、ワンランク上のデータ環境を整えてみませんか。