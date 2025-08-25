【Amazonタイムセール】48％オフ！ロジクール静音マウスが今だけ1890円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon限定！ロジクール「M240GRd Silent Bluetooth マウス」登場

Amazonタイムセールにて、静音性を徹底強化したワイヤレスマウス「M240GRd Silent Bluetooth マウス グラファイト」を販売中です。



現在、通常価格3,600円のところ48％オフの1890円で購入可能です。

90％の操作音削減！静かな環境に最適

「M240GRd」は、Bluetooth接続によるペアリングに対応し、従来モデルと比較して操作音を90％削減。図書館やオフィス、自宅でのリモートワークでも、周囲を気にせず作業に集中できます。



Amazon限定特典として「オリジナル壁紙」と「ロゴステッカー」が付属する点も魅力です。

疲れにくいデザインと18ヵ月の電池寿命

曲線的デザインが手に自然にフィットし、長時間の使用でも疲れにくい設計。コンパクトながらしっかり握れるサイズで、外出先の利用にも最適です。



さらに、オートスリープ機能により最長18ヵ月の長寿命バッテリーを実現しました。

幅広いOS対応で安心

Windows 10/11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Android 9.0以降に対応し、Logi Bolt接続にも対応。複数のデバイスを使うユーザーにも安心です（※USBレシーバーは別売）。



保証期間は1年間で、落ち着いたグラファイトカラーが選べます。

今だけAmazonでお得に購入可能

Amazon.co.jpなら送料無料＆迅速配送。注文後すぐに使い始められるため、ビジネスパーソンから学生、テレワークユーザーまで、効率的に作業を進めたい人に最適なマウスです。



このチャンスを逃さず、快適な作業環境を手に入れましょう。