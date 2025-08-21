【Amazonタイムセール】Anker多機能USB-Cハブが6290円に！今だけ30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonタイムセールで6290円に

Amazonタイムセールにて「Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI)」を販売中です。



通常価格8990円のところ、Amazon限定で30％オフの6290円で購入可能です。安心のカスタマーサポートが整っており、初めての人でも安心して使えます。

7-in-1接続でノートPCを一瞬で拡張

この多機能USB-Cハブは、1つの接続で最大7つの機能を利用可能です。

・デュアル4K HDMI出力

・高速データ転送（5Gbps）

・最大100Wの急速充電

USB-C対応ノートPCに差し込むだけで、作業環境が一気に整います。

豊富なポート構成

Anker 343 USB-C ハブのポートは次の通りです。

・USB-Cアップストリームポート

・100Wパワーデリバリー対応USB-Cポート

・4K/60Hz対応HDMIポート ×2

・5Gbps USB-Cポート ×1

・USB-Aポート ×2

単一ポート利用時には4K/60Hz出力、デュアルディスプレイへ最大4K （30Hz）出力にも対応しています。

充電しながら映像出力できるパススルー急速充電

パススルー急速充電機能を搭載しており、データ転送やHDMI出力中でもノートPCに最大85Wまで給電可能です。

別売りの100W対応充電器とケーブルを組み合わせれば、長時間のプレゼンやオンライン会議も安心です。

利用シーンで広がる可能性

・在宅ワーク：デュアルモニター環境で資料作成やリサーチ作業を効率化

・オフィス：プレゼン中に映像を出力しながらPCを急速充電

・出張・旅行：軽量ノートPCと組み合わせてポータブルワークステーションに

パッケージ内容も充実

本体のほか、USB 3.2 Gen 2 ケーブル（0.5m）、取扱説明書、カスタマーサポートが含まれています。幅広い環境で即戦力になるアイテムです。

まとめ：PC作業の必須アイテム

Anker 343 USB-C ハブは、デュアル4K出力、高速データ転送、急速充電を1台で叶える万能アクセサリー。

自宅でもオフィスでも、ビジネスからエンタメまで活躍すること間違いなしです。