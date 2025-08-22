【Amazonタイムセール】エレコムUSB-Cドッキングステーションが10％オフ！持ち運び便利な5-in-1ハブ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

エレコムUSB Type-Cドッキングステーション登場

Amazonタイムセールにて、エレコムのUSB Type-C対応ドッキングステーション「5-in-1(LANポート付き) DST-C17SV/EC」を販売中です。



現在、通常価格から10％オフの特別価格3590円で購入可能です。

高速データ転送と映像出力に対応

このUSB Type-Cハブは、USB機器やHDMIディスプレイを簡単に接続できるほか、USB3.0×3ポートを搭載し最大5Gbpsの高速データ転送を実現します。



さらに、外部モニターへの映像出力を可能にするHDMIポートも備えており、DisplayPort Alt mode対応デバイスであれば、大画面での資料共有や映画鑑賞も快適です。

持ち運びに便利なコンパクト設計

サイズは幅11.4×奥行2.3×高さ1.7cm、重さ約90gと非常にコンパクト。カバンに入れてもかさばらず、出張先やカフェでの作業に最適です。



Windows、macOS、iPadOSなど幅広いOSに対応しているため、安心して使えます。

デザイン性と幅広い対応機種

高級感あるシルバーカラーのデザインは、MacBookやSurfaceとの相性も抜群。自宅でのテレワーク、オフィスでの会議、外出先での作業など、あらゆるシーンで快適な接続環境を提供します。