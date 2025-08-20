このページの本文へ

【Amazonタイムセール】Switch対応！SP Silicon Power製256GB microSDカードが特価2180円

2025年08月20日 18時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　SP Silicon Powerは、Nintendo Switchでの動作確認済みとなる製品「256GB microSDカード」をAmazonタイムセールで販売中です。

アマゾンでSP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 256GBを入手

　通常価格は2380円ですが、現在Amazonタイムセールで8％オフの2180円で購入可能です。国内サポートと安心の5年保証付きで、コストパフォーマンスに優れたストレージ拡張を実現します。

　このmicroSDカードは4K対応で、高速データ転送性能を備えています。Class10、UHS-1 U3、V30、A1規格に対応し、最大読込速度100MB/s、最大書込速度80MB/sを実現。さらに、防水・耐衝撃・耐低温/耐高温・耐X線といった高い耐久性を持ち、さまざまな環境下で安心して利用できます。ドライブレコーダーや監視カメラといった書き換え頻度の高い用途には、高耐久バージョンも用意されています。

　SP Silicon PowerのmicroSD UHS-1シリーズは、32GBから1TBまで幅広い容量ラインアップを展開。用途や予算に合わせて選択できます。なお、Nintendo Switchに使用する際は、本体のインターネット接続と更新が必要となります。

　256GB microSDカードはNintendo Switchとの互換性が確認済みです。ゲーム体験をさらに快適にするため、この高性能microSDカードを今すぐゲットしよう。

