【Amazonタイムセール】家庭用防災に最適！Jackery「600 Plus」で停電時も安心のポータブル電源

家庭の防災対策に最適なポータブル電源「Jackery 600 Plus」

突然の停電や災害時、家庭の電力を守る心強い存在がJackeryのポータブル電源「600 Plus」です。



通常価格86,000円のところ、現在はAmazonタイムセールで35％オフの55,800円で購入可能。防災グッズの中でも特に注目されています。

停電時も安心！冷蔵庫や照明を動かせる大容量632Wh

「600 Plus」は632Whの大容量と800Wの高出力を備えており、停電時に冷蔵庫や照明、スマートフォンなどの必需品をしっかり稼働させることができます。



さらにUPS機能を搭載しているため、急な停電でも電力を自動で切り替え、生活を止めません。

災害時にも役立つ長寿命バッテリーと高速充電

採用しているのは安全性と寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）。毎日使っても最長10年の寿命を誇ります。



さらにAC充電の「緊急充電モード」を活用すれば、わずか60分でフル充電が可能。災害時の備えを素早く整えることができます。

家庭に安心を届ける安全設計

本体の重量は約7.3kgと軽量で、家の中でも持ち運びが容易。62種類の保護メカニズムと12のBMSアルゴリズムにより、過充電や発熱からしっかり守ります。小さなお子様や高齢者のいる家庭でも、安心して利用できる安全設計です。

家庭用防災ポータブル電源として選ばれる理由

「600 Plus」は、停電対策や災害時の備えに最適なポータブル電源です。冷蔵庫や通信機器を動かせる安心感に加え、短時間での充電や長寿命バッテリーで非常時にも大きな力を発揮します。



いま特別価格で購入できるこの機会に、家庭の防災対策として導入を検討してみてください。