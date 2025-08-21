プロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」は8月20日、東京ドームにてオフラインイベント「CR FES 2025」を開催。そのなかでアイドルグループ「Hey! Say! JUMP」の山田涼介さんがチームに加入することを発表し、話題を呼んでいる。

山田涼介さんはアイドルであり俳優でもある一方、YouTubeチャンネル「LEOの遊び場」でのゲーム配信も人気。チャンネル登録者数は記事執筆時点で101万人と大台に乗っている。

Crazy Raccoonは「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマにそって活動しており、「Fortnite部門」「Street Fihter部門」などゲームタイトルに特化した部門のほか、「Player部門」「Streamers部門」なども展開。今回は新たに「STAR部門」を新設し、そこに山田涼介さんあらためLEO（@room_leo_info）が加入したというわけだ。

会場にいたファンの熱狂はすさまじく、「今日イチの悲鳴あげました」「生LEO様登場で号泣」「ドーム爆発するかと思った」などの声が聞こえる。「会場で暗転したかと思ったら山田涼介出てくるの普通に心臓に悪いからやめてくれ」という人も。

今後、自身が主催するゲーム大会などの開催も視野に入れていると話す山田涼介さん。その挑戦と活躍に注目したい。