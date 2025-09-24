DJIが初の超小型カメラ発表!! 52gで大型センサーの高画質=「Osmo Nano」実機レビュー

大人気「Osmo Pocket 3」の弟分が登場しました





DJIは9月23日にアクションカメラ「Osmo Nano」を発表した。

ウェアラブルの小型軽量カメラで、帽子やヘルメット、ペットなどに取り付けることができる。52gという超小型ながら1/1.3型センサーを搭載し、最大13.5ストップのダイナミックレンジを実現しているのが特徴だ。

価格は64GBモデルのスタンダードコンボが4万3890円、128GBが4万8730円で同日発売となった。

上位モデルと同等の大型センサー搭載

52gで水深10mまで撮影可能

「Osmo Nano」

Osmo NanoはDJIのアクションカメラの中で最小で、サイズは約57×29×28mm、重さは52gを実現しながら、水深10mまでの防水性を保持している。

カメラ部は1/1.3型で3550万画素、6880×5160ドット、レンズはF2.8で画角は143度、ISO100～2万5600、電子シャッターは1/8000～30秒。

DJIのハイエンドアクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」も1/1.3型センサーなので、Osmo Nanoはフィンガーサイズで同等の画質を実現したものだ。

Osmo Nanoの「多機能ビジョンドック」は、ディスプレイ画面、リモート撮影トリガー、充電ステーション、高速ファイル転送ステーションとして機能する。どちらの向きでもカメラをドックに取り付けられ、セルフィーとポートレートの切り替えもスムーズに行える。

動画は最高4K/60fps撮影と、4K/120fpsのスローモーションが撮影可能で、同サイズのウェアラブルカメラとしては唯一10-bitおよびD-Log Mカラーに対応。8-bit標準動画よりも72％広い色域をカバーし、ポストプロダクションで、より高い柔軟性を発揮する。

映像補正は電子式で、HorizonBalancingが±30°までの傾きを補正、RockSteady 3.0がカメラのブレを低減する。

撮影モードとして、横向き＆縦向き撮影、撮影間隔とクリップの長さを設定しての自動録画、ジェスチャー操作、プリ録画が可能。

Osmo Nanoはデュアルマイク内蔵でステレオ録音に対応。OsmoAudioマイクを使えば、レシーバーを使わずに、Osmo Nanoを2台のDJIマイクに接続することができる。

「多機能ビジョンドック」は20分でカメラのバッテリーを80%まで急速充電可能で、最大200分の1080p/24fps動画または4K/30fps(16:9)動画を最長60分撮影できる。また、microSDカードスロット搭載で、PD急速充電ケーブルでモバイル端末やPCと接続すれば、最大600MB/sのデータ転送が可能。

Osmo Nano スタンダードコンボ (64GB)：4万3890円

・カメラ (64GB)

・多機能ビジョンドック

・磁気ハットクリップ

・磁気ストラップ

・保護ケース

・USB-C – USB-C PDケーブル (USB 3.1)

・両方向磁気ボールジョイントアダプターマウント

Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)：4万8730円

カメラ本体が128GBで、構成は同じ。

以下は別売となる。

・磁気ヘッドバンド

・両方向クイックリリース式折りたたみアダプターマウント

・NDフィルターセット

・ガラスレンズカバー

・両方向磁気ボールジョイントアダプターマウント