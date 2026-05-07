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スマホでプロレベルのトラッキング動画が撮れる＝着脱式リモコン搭載「Osmo Mobile 8P」発表

2026年05月08日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　DJIはスマートフォン用ジンバルの最新モデル「Osmo Mobile 8P」を発表した。

　最大の特徴は、手元で構図を確認しながら操作できる着脱式リモコン「Osmo FrameTap」の採用と、AIによる追尾性能を強化した「ActiveTrack 8.0」の搭載だ。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　価格は「スタンダードコンボ」が1万8480円からで、同日よりDJIオンラインストアなどで販売を開始している。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

手元で映像を確認できる
新リモコン「Osmo FrameTap」

 

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　「Osmo Mobile 8P」に新たに搭載された「Osmo FrameTap」は、ジンバルのハンドルから素早く取り外して使用できるマグネット式のリモコンだ。

　最大の特徴はリモコン自体にスクリーンが搭載されている点で、スマートフォンの映像をミラーリング表示できる。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　これにより、背面カメラを使った高画質なセルフィー撮影時でも、離れた場所から構図を正確に確認・調整することが可能。リモコンにはジョイスティックも備わっており、ジンバルの動きやズームを直感的にコントロールできる。

進化したトラッキングと
Apple DockKit対応

 

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　トラッキング機能は「ActiveTrack 8.0」へとアップグレードされた。コンサートやスポーツイベントのような混雑した環境でも、障害物を避けながら被写体をフレームの中心に捉え続けることができる。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

多機能モジュール2を付けると人やペットだけでなく、車やランドマークなどもトラッキングすることができる

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

多機能モジュール2は照明機能も内蔵する

　Apple DockKitに対応し、DJIのアプリを介さずとも、iPhone標準のカメラアプリで直接ジンバルのトラッキング機能を利用できる。また、上位コンボに付属する「多機能モジュール 2」を併用すれば、人やペットだけでなく、車やランドマークといった幅広い被写体の追尾が可能になる。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

第8世代手ぶれ補正と
優れた携帯性

 

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　ハードウェア面では、DJIの第8世代目となる3軸手ぶれ補正機構を採用し、ダイナミックな動きの中でも安定した映像制作をサポートする。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　本体重量は約386gと軽量ながら、最大215mmまで伸ばせる延長ロッドと、脚の開幅を広げて安定性を高めた三脚を内蔵している。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　運用面では、パン軸が360度制限なく回転するため、動く被写体を途切れなく追い続けるワンカット撮影が可能だ。また、パン軸を前方に傾けることで、子供やペットと同じ目線のローアングル撮影も容易に行える。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

　DJI Mimoアプリでは、多彩なシネマティックモードに対応し、シンプルかつ直感的な操作で、日常の何気ないシーンも、プロレベルの印象的な映像として残すことができる。

・DynamicZoom：ムーブインとムーブアウトといったモードを使い、空間が伸縮する映画のような視覚効果を再現。
・スローシャッター：「静」と「動」が交差する幻想的な光の軌跡を捉え、夜景や明かりが少ないシーンでの撮影に最適。
・アクションショット：アスリートやダンサーといった機敏に動く被写体でも、常に画面中央に捉え続けながら素早くかつ滑らかにトラッキングする。
・ワイドスクリーンモード：クラシックな2.35:1フォーマットで記録し、後編集でトリミングをしなくても、洗練された映画のような映像をそのまま撮影できる。

　バッテリー駆動時間は最大10時間で、ジンバルのUSB-Cポートからスマートの給電も可能となっており、長時間のライブ配信にも適している。

★スタンダードコンボ
　1万8480円
Osmo Mobile 8P
DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5
Osmo FrameTap
電源ケーブル（USB-C to USB-C、50cm）
スマートフォン充電ケーブル（USB-C to USB-C、15cm）
収納ポーチ

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

★アドバンストトラッキングコンボ
　2万5080円
スタンダードコンボに加え多機能モジュール 2が同梱

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

★クリエイターコンボ
　3万2780円
アドバンストトラッキングコンボの同梱物に加え、
DJI Micシリーズ モバイル レシーバー
DJI Mic Mini 2トランスミッター
DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン（ブラック／グレー）
DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ
DJI Mic Mini マグネティックフロントカバー（グレイズホワイト／オブシディアンブラック）
DJI Mic 3 マグネット
DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル
DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
が同梱となる。

DJIが「Osmo Mobile 8P」を発表

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