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DJIが8K60Pで360°全天周撮影が可能な初のカメラドローン「Avata 360」を発表

2026年03月27日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　DJIは8Kでの360°全天周撮影が可能な初のカメラドローン「Avata 360」を発表した。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

　全天周ドローンは1度のフライトで全方向をカバーした動画が撮影できるので、アングルや画角による取り直しの必要がない。後編集用アプリでカメラワークの角度や速度を自由に選べ、映画のような迫力ある映像作品を作成できるのが特徴だ。

　Avata 360は、公式オンラインストア（store.dji.com）と認定ストアで予約受付を開始しており、4月に販売を開始予定で価格は以下のとおり。

・DJI Avata 360（機体単体）：7万7330円

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・DJI Avata 360（DJI RC 2付属）：11万6380円

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・DJI Avata 360 Fly Moreコンボ（DJI RC2付属）：15万9830円

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・DJI Avata 360 Motion Fly Moreコンボ：16万2140円

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

8K60Pの全天周動画と
1憶2000万画素の静止画撮影が可能
 

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

　カメラは1/1.1型正方形センサーで6400万画素に視野角200°のレンズを搭載したものを2台搭載。動画は最高で8K60fps、180Mbps記録が可能で、静止画の解像度はJPEGで15520×7760ドットの1億2000万画素が撮影できる。シングルレンズモードに切り替えもでき、4K60fpsのHDR動画が撮影可能。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

上が、機体の上下にカメラが向いた全天周モードで、下はカメラユニットが90度回転したシングルレンズモード

　42GBのストレージを内蔵し、8K動画を30分間撮影でき、microSDカードも利用できる。

　また、ゴーグル+モーションコントローラーによる没入型フライトに加え、RC2送信機による従来型操縦の両方に対応するのも特徴となっている。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

　最大上昇速度は2～10m/s、下降は1.5～10m/s、水平速度は6～18m/s、運用限界高度は4500mで最大飛行時間は23分、最大航続距離は13.5kmだ。

　前向きLiDARと機体底部にある赤外線センサーで補完された全方向ビジョンシステムにフルカバー型プロペラガードにより、安全飛行が可能。低空飛行や複雑な環境での撮影時にも自動で障害物を回避し、クラッシュのリスクを最小限に抑える。地面すれすれの追従撮影や建物の周回飛行など、初心者でもクリエイティブなフライトに安心して挑戦できる。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

　DJI O4+の映像伝送技術を搭載し、長距離・低遅延・高い耐干渉性能を備えた高精細な映像伝送を実現。都市の高層ビル群の間を縫うように飛行するシーンでも、自然環境での遠距離撮影でも、全景映像をリアルタイムでプレビューしながら、正確にコントロールができる。

　DJI FlyアプリおよびDJI Studioを使った後編集では、1回の飛行で撮影した360°映像から複数の映像作品を生み出すことが可能で以下のようなコンテンツが製作できる。

・スポットライトフリー
　動く被写体にフォーカスをロックしてカメラワークをアシストすることで、Inspire 3のような高度なカメラワークを再現する。被写体の顔にフォーカスをロックし、手動で操作することなく、サークルやドローニーといったショットを生成できる。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・ActiveTrack 360°
　最適なトラッキングモードを自動的に選択。標準モードは被写体との距離と高度を一定に保ち、サイクリングモードでは、被写体がカーブすると素早く反応し、複雑な環境でも被写体をフレーム内に収め続ける。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・FPVモード
　初心者パイロットでも、スポットライトフリー、ActiveTrack 360°、マニュアル飛行に自然なロール効果を加えて、ダイナミックでスピーディなFPVスタイルの映像を生成できる。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

・インテリジェントトラッキング
　人、車、ペットなどにフォーカスをロックしながら、スムーズなトラッキング映像を生成。

・バーチャルジンバル
　360°ビューで、無制限の横軸・縦軸の回転が可能になり、ダイナミックなカメラワークを実行できる。一方向に飛行している場合でも、ビュー内でロール回転したり、後方を向いたりフリップしたりして視点を切り替えられる。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

　サイズは246×199×55.5 mmで重量は455g。

全天周撮影が可能なカメラドローン「DJI Avata 360」発表

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