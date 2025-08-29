このページの本文へ

スマホならマイクだけ1万6830円で導入できます

16gの超軽量でプロ級サウンドを実現するワイヤレスマイク「DJI Mic 3」発表

2025年08月29日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　DJIは8月28日に、人気の小型ワイヤレスマイクの新製品「DJI Mic 3」を発表した。

　Micシリーズとして初めて「アダプティブ・ゲイン・コントロール」を搭載し、音量バランスを動的に調整するので、クリッピングを自動的に防止するのが特徴だ。

DJIが「Mic 3」発表

重さはわずか16gです

　DJIのカメラやスマホでの撮影ならトランスミッター（1万6830円）だけで運用でき、トランスミッターとレシーバーのセットが3万3660円、トランスミッター×2とレシーバー、充電ケースのセットが5万2250円で、同日発売となる。

DJIが「Mic 3」発表

左がマイク本体（トランスミッター）、右がレシーバー

DJIが「Mic 3」発表

充電ケースにはバッテリーも内蔵し、トランスミッター2台とレシーバー1台を同時充電でき、キャリングケースにもなる。

　重量はMic 2の28gから、16gへと超軽量化した。クリップはマイクから取り外すことができ、向きを自由に変えて装着することが可能。ウィンドスクリーンは5色あり、衣服や環境に合わせて選ぶことができる。

DJIが「Mic 3」発表

ウィンドスクリーンは5色セットになる

　3つの音声トーンプリセットと2段階のノイズキャンセリング機能を搭載。32GBのストレージを内蔵し、32bitフロート録音のデュアルファイル内部収録にDJIマイクとして初めて対応している。

　Mic 3では、同時に最大4台のトランスミッターと8台のレシーバーが接続でき、グループインタビューでも、カメラを複数台使った撮影でも対応が可能。また、対応するカメラやコンピューターソフトウェアでは4つの独立した音声トラック出力をサポートする。

DJIが「Mic 3」発表

DJIが「Mic 3」発表

　伝送範囲は400メートルで2.4GHzと5GHz帯の間で自動周波数ホッピングを行い強力な干渉耐性を持つ。展示会やスポーツイベントなどの複雑で広大な環境でも利用可能だ。

DJIが「Mic 3」発表

DJIが「Mic 3」発表

　トランスミッターは高精度のタイムコード機能に対応、内部収録中にタイムコードデータを埋め込むので、ポストプロダクションでの映像の同期作業が容易となる。

　Mic 3のトランスミッターはフル充電で最大8時間、レシーバーは最大10時間使用可能。充電ケースで2.4回分のフル充電ができ、5分間のクイックチャージで2時間駆動、フル充電時間は50分となっている。

　Mic 3はレシーバーなしでOsmo 360、Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 4、またはOsmo Pocket 3とペアリングし、高品質録音を実現できる。

DJIが「Mic 3」発表

DJIが「Mic 3」発表

　また、それ以外のデバイスと接続するために、ロック式3.5mmTRS出力ポート、3.5mmTRRSモニタリングポート、USB Type-Cポートを備えるほか、Bluetoothを介してスマートフォンに直接接続することもできる。

DJIが「Mic 3」発表

　個別価格は、
トランスミッター：1万6830円
レシーバー：2万0130円
充電ケース：1万1770円
　トランスミッターとレシーバーのセットが3万3660円、トランスミッター×2とレシーバー、充電ケースのセットが5万2250円。

DJIが「Mic 3」発表

トランスミッター+レシーバーセット（3万3660円）

DJIが「Mic 3」発表

トランスミッター×2+レシーバー+充電ケースセット(5万2250円)

DJIが「Mic 3」発表

　カメラアダプターは4950円、Mic 3マルチカラーウィンドスクリーンは2530円、Mic 3スマートフォンアダプター(Lightning)は3300円となっている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン