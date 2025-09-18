DJIが世界初の1型センサー搭載ミニドローン「Mini 5 Pro」を発表





DJIは9月17日に、Miniシリーズの新型ドローン「DJI Mini 5 Pro」を発表した。ミニドローンとして、世界初の1型センサーを搭載し、最大36分の飛行時間を実現するのが特徴。

価格は単体が10万6700円で、コントローラーとのコンボもあり、同日発売となる。

5000万画素の1型センサー搭載で

暗所やHDR性能が向上





Mini 5 Proは1型の大型センサーを搭載し、最大ISO感度は12800、D-Log MおよびHLGカラーモードでは、最大ISO3200が可能となり、暗い環境での撮影でもディテールを描写する。

最大14ストップのダイナミックレンジに対応した4K/60fps HDR動画撮影が可能となった。カラーモードは、H.265エンコードを使用した10-bit動画撮影が可能である。

カメラ部は225°のロール軸回転と縦向き撮影が可能で、4K/120fpsでのスローモーション動画撮影もできる。

前向きLiDAR、機体の前後に魚眼レンズ、底部にはデュアルビジョンセンサーと3D赤外線センサーを搭載し、全方位障害物検知を実行

進化したActiveTrack 360°は、シナリオに合わせてトラッキングするもので、ビーチ沿いを散歩する様子でも、曲がりくねった道を自転車で走るシーンでも、シナリオに合ったモードを選択し、最適なフレーミングとトラッキングを実行する。

DJI Mini 5 Pro：10万6700円

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ

（DJI RC-N3付属）:12万8700円

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ

（DJI RC 2付属）：15万480円

DJI Mini 5 Pro Fly More コンボ Plus

（DJI RC 2付属）：15万8180円