レンズ交換も可能で4Kでは最高120fpsの撮影ができます

世界初の可変絞りに大型センサーを搭載したアクションカメラ「OSMO Action 6」をDJIが発表＆実機写真レビュー

2025年11月19日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　DJIはアクションカメラの新フラッグシップモデル「OSMO Action 6」を発表した。

マクロレンズを付けると11cmまで近づける

　新たな1/1.1型正方形センサーに業界初の可変絞りを搭載、レンズを交換できるのが特徴で、価格はスタンダードコンボが6万1270円、アドベンチャーコンボが7万7440円で、同日にDJI公式オンラインストアstore.dji.comおよび正規販売店で発売となった。

アドベンチャーコンボのパッケージは小型でエコだ

さらに大型のセンサ搭載
開放F2.0の大口径レンズに可変絞り
マクロレンズと広角レンズも装着可能に

左は9月に発売となった超小型の「Osmo Nano」で、右が今回のフラッグシップアクションカムの「OSMO Action 6」

　カメラのレンズは開放F2.0の大口径で暗所に強いうえ、アクションカメラとして初の可変絞りを搭載する。

　絞ることで被写界深度を広げて、近くから遠景までクリアな映像を得ることができる。先代モデルAction 5 ProのF2.8の2倍の光量を得つつ、F4.0では最短20cmまで近づける。また、「スターバーストモード」では、星形の光彩も得ることができる。

上部にはマイクとシャッターボタン

右サイド（写真左）には電源ボタンとタイプC端子、左サイド（写真右）にはバッテリードア

底面には、クイックリリース式アダプターマウント（写真左）とマグネット+ツメで合体するためのクボミがある

バッテリードアのとともに、マイクロSDカードスロット

　センサーは1/1.1型の8対7というほぼ正方形で、約3850万画素、最大7168×5376ドットの写真が撮れる。Action 5 Proでは1/1.3型だったので、面積は25%増加しており、ダイナミックレンジは13.5ストップを実現する。

　カメラの画角は155°でISOは100～2万5600、動画時のスーパーナイトモードではISO5万1200まで上がる。電子シャッターは1/8000～30秒、デジタルズームは静止画、動画共に2倍まで可能だ。

　交換レンズが2種類登場。別売の「マクロレンズ」を使えば、最短撮影距離が最小で11cmになり、被写界深度効果を実現する。

標準レンズ（写真手前右）を取り外したカメラ本体（後ろ中央）、「FOVブーストレンズ」が手前左、「マクロレンズ」が手前中央でいちばん大きい

　「マクロレンズ」はリングを回転することで、最短11cm、人物35cm、遠景がリニアで変更できるので、F値の調整と組み合わせれば、マクロレンズをつけたままで全域の撮影が可能になっている。

「マクロレンズ」はリングの回転で最短撮影距離を変更できる

　また、オプションの「FOVブーストレンズ」を使うと画角が182°に広がる。

「FOVブーストレンズ」

　縦位置、横位置はもちろん、4Kの360度映像を効率的に撮影できる。4Kカスタムモードで撮影しておけば、16:9や9:16などを後処理で生成できる。

　動画は4Kカスタムで3840×3840ドット60fpsでの撮影が可能。縦長、横長の4Kでは最高120fps、フルHDでは240fpsも撮影できる。最大ビットレートは120Mbpsだ。

　ハイパーラプス、タイムラプスも撮影可能。手ブレ補正はRockSteady3.0/ 3.0+、HorizonBalancing、HorizonSteadyにより、カメラの揺れを低減しながら、水平方向の傾きを±45°以内、または360°範囲で補正し、水平を保ちながら4K/60fpsの高精細映像を撮影することができる。

　「フィルムトーン」は、6種類の設定から選択でき、映像の雰囲気をカスタマイズできる。縦向きモードは、被写体を自動で検出し優先しながら撮影、同時に露出を最適化することで自然な肌色を再現する。さらに、被写体のセンタリングとトラッキングが可能で、自動で追跡し、常にセンターに収めてくれる。

リアディスプレーは最高1000ニトで炎天下でも確認可能だ

撮影時に画面を下から上にスワイプすると、静止画や動画の設定を変更できる

上から下にスワイプで各種設定メニューが出る

動画撮影とは別にスーパーナイトモードが選択できる

「フィルムトーン」は説明を見ながら、度合い（画面左の%）も細かく設定できる

　サウンドはカメラ内蔵の3マイクアレイがステレオ音声を収録、ノイズ低減アルゴリズムが風切り音を抑え、はっきりとした音声を録音する。また、レシーバーなしで2つのDJIマイクから直接受信が可能となっている。

　50GBのストレージを内蔵するほか、マイクロSSDは1TBまで利用できる。バッテリーは1950mAhで1080P24で4時間の撮影が可能だ。

　ディスプレーはフロントが1.46インチで最大800ニト、リアが2.5インチでピーク時1000ニトとなる。

　ボディーサイズは72.8×47.2×33.1mmで、重量は149g。本体のみで20m防水、専用ケースで60mまで利用できる。

スタンダードコンボ

☆Osmo Action 6 スタンダードコンボ （6万1270円）
　Osmo Action 6
　Osmo ActionエクストリームバッテリーPlus（1950 mAh）
　両方向クイックリリース式アダプターマウント
　Osmo Action接着式カーブベース
　Osmo止めねじ
　USB-C to USB-C PDケーブル
　Osmo Action滑り止めパッド

アドベンチャーコンボ

☆Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ （7万7440円）
スタンダードコンボの内容物に加え、以下のアクセサリーが追加
　Osmo Action エクストリームバッテリー Plus×2
　両方向クイックリリース式アダプターマウント
　Osmo止めねじ
　Osmo多機能バッテリーケース3
　Osmo1.5m延長ロッド

「多機能バッテリーケース」は3台のバッテリーを充電できる

1.5m延長ロッド

☆Action 6専用アクセサリー

Osmo Action 6 マクロレンズ
　2万7390円

Osmo Action 6 FOVブーストレンズ
　1万6060円

Osmo Action 6 防水ケース
　9570円

Osmo Action 6 ガラスレンズカバー
　3080円

Osmo Action 6 NDフィルターセット
　9570円

NDフィルターはレンズにかぶせて装着する

Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット
　1万1220円

「ダイビング用アクセサリーキット」で水深60mまで利用可能となる

「多機能充電ハンドル」は4900 mAhバッテリー内蔵でタイプCケーブルで電源供給するほか、簡易三脚にもなる（1万7930円）

「ミニ延長ロッド」は伸ばすと429mmでミニ三脚にもなる（5940円）

