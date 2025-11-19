世界初の可変絞りに大型センサーを搭載したアクションカメラ「OSMO Action 6」をDJIが発表＆実機写真レビュー

レンズ交換も可能で4Kでは最高120fpsの撮影ができます





DJIはアクションカメラの新フラッグシップモデル「OSMO Action 6」を発表した。

新たな1/1.1型正方形センサーに業界初の可変絞りを搭載、レンズを交換できるのが特徴で、価格はスタンダードコンボが6万1270円、アドベンチャーコンボが7万7440円で、同日にDJI公式オンラインストアstore.dji.comおよび正規販売店で発売となった。

さらに大型のセンサ搭載

開放F2.0の大口径レンズに可変絞り

マクロレンズと広角レンズも装着可能に

カメラのレンズは開放F2.0の大口径で暗所に強いうえ、アクションカメラとして初の可変絞りを搭載する。

絞ることで被写界深度を広げて、近くから遠景までクリアな映像を得ることができる。先代モデルAction 5 ProのF2.8の2倍の光量を得つつ、F4.0では最短20cmまで近づける。また、「スターバーストモード」では、星形の光彩も得ることができる。

センサーは1/1.1型の8対7というほぼ正方形で、約3850万画素、最大7168×5376ドットの写真が撮れる。Action 5 Proでは1/1.3型だったので、面積は25%増加しており、ダイナミックレンジは13.5ストップを実現する。

カメラの画角は155°でISOは100～2万5600、動画時のスーパーナイトモードではISO5万1200まで上がる。電子シャッターは1/8000～30秒、デジタルズームは静止画、動画共に2倍まで可能だ。

交換レンズが2種類登場。別売の「マクロレンズ」を使えば、最短撮影距離が最小で11cmになり、被写界深度効果を実現する。

「マクロレンズ」はリングを回転することで、最短11cm、人物35cm、遠景がリニアで変更できるので、F値の調整と組み合わせれば、マクロレンズをつけたままで全域の撮影が可能になっている。

また、オプションの「FOVブーストレンズ」を使うと画角が182°に広がる。

縦位置、横位置はもちろん、4Kの360度映像を効率的に撮影できる。4Kカスタムモードで撮影しておけば、16:9や9:16などを後処理で生成できる。

動画は4Kカスタムで3840×3840ドット60fpsでの撮影が可能。縦長、横長の4Kでは最高120fps、フルHDでは240fpsも撮影できる。最大ビットレートは120Mbpsだ。

ハイパーラプス、タイムラプスも撮影可能。手ブレ補正はRockSteady3.0/ 3.0+、HorizonBalancing、HorizonSteadyにより、カメラの揺れを低減しながら、水平方向の傾きを±45°以内、または360°範囲で補正し、水平を保ちながら4K/60fpsの高精細映像を撮影することができる。

「フィルムトーン」は、6種類の設定から選択でき、映像の雰囲気をカスタマイズできる。縦向きモードは、被写体を自動で検出し優先しながら撮影、同時に露出を最適化することで自然な肌色を再現する。さらに、被写体のセンタリングとトラッキングが可能で、自動で追跡し、常にセンターに収めてくれる。

サウンドはカメラ内蔵の3マイクアレイがステレオ音声を収録、ノイズ低減アルゴリズムが風切り音を抑え、はっきりとした音声を録音する。また、レシーバーなしで2つのDJIマイクから直接受信が可能となっている。

50GBのストレージを内蔵するほか、マイクロSSDは1TBまで利用できる。バッテリーは1950mAhで1080P24で4時間の撮影が可能だ。

ディスプレーはフロントが1.46インチで最大800ニト、リアが2.5インチでピーク時1000ニトとなる。

ボディーサイズは72.8×47.2×33.1mmで、重量は149g。本体のみで20m防水、専用ケースで60mまで利用できる。

☆Osmo Action 6 スタンダードコンボ （6万1270円）

Osmo Action 6

Osmo ActionエクストリームバッテリーPlus（1950 mAh）

両方向クイックリリース式アダプターマウント

Osmo Action接着式カーブベース

Osmo止めねじ

USB-C to USB-C PDケーブル

Osmo Action滑り止めパッド

☆Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ （7万7440円）

スタンダードコンボの内容物に加え、以下のアクセサリーが追加

Osmo Action エクストリームバッテリー Plus×2

両方向クイックリリース式アダプターマウント

Osmo止めねじ

Osmo多機能バッテリーケース3

Osmo1.5m延長ロッド

☆Action 6専用アクセサリー

Osmo Action 6 マクロレンズ

2万7390円

Osmo Action 6 FOVブーストレンズ

1万6060円

Osmo Action 6 防水ケース

9570円

Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

3080円

Osmo Action 6 NDフィルターセット

9570円

Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット

1万1220円