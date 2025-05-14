1憶画素大型ハッセルブラッドカメラ搭載の超高解像度ドローン「DJI Mavic 4 Pro」発表

DJIは5月13日に、フラッグシップのカメラドローン「Mavic 4 Pro」を発表した。1億画素の4/3型CMOSハッセルブラッドカメラを搭載しているのが特徴だ。
機体は保存容量で2種類あり、Mavic 4 Proの64GBが27万7200円、キットは「Fly More Combo」と「Creator Combo」があり、Fly More ComboはMavic 4 Pro (64GB）、バッテリー×3、DJI RC-2リモコン、DJI強化映像伝送モジュール 3、ショルダーバッグ。
Creator Comboは、Mavic 4 Pro（512GB）、バッテリー×3、DJI RC Pro 2リモコン、DJI強化映像伝送モジュール 3×2、ショルダーバッグのセットで、価格は「Fly More Combo」が35万5850円、「Creator Combo」が49万7860円だ。
1憶画素の4/3型センサー搭載
LiDARと赤外線センサーで障害物回避
「DJI Mavic 4 Pro」は、1億画素の新4/3型CMOSセンサーを搭載した、三眼のフラッグシップ・カメラドローン。ジンバルは360度まで回転可能で、暗い環境下でも全方向での自動障害物回避に対応する。前モデルよりも最大飛行時間が延長され、最大51分を実現。充電効率も向上している。
搭載するカメラは3台で以下のスペック。
・Hasselbladカメラ
4/3型CMOS、有効画素数：100 MP
FOV：72°、焦点距離（35mm判換算）:28mm、絞り：f/2.0〜f/11、フォーカス：2m～∞
最大静止画サイズ：12288×8192ドット
最高動画解像度：6K 6016×3384ドット 60fps
デジタルズーム：1～2.5倍
・中望遠カメラ
1/1.3インチ CMOS、有効画素数：48 MP
FOV：35°、焦点距離（35mm判換算）：70 mm、絞り：f2.8、フォーカス：3m～∞
最大静止画サイズ：8064×6048ドット
最高動画解像度：4K：3840×2160ドット 120fps
デジタルズーム：2.5～6倍
・望遠カメラ
1/1.5インチ CMOS、有効画素数：50 MP
FOV：15°、焦点距離（35mm判換算）：168 mm、絞り：f2.8、フォーカス：3m〜∞
最大静止画サイズ：8192×6144ドット
最高動画解像度：4K：3840×2160ドット 100fps
デジタルズーム：6～24倍
動画保存は最高で、10-bit 4:2:2 H.264 ALL-I ビットレート1200Mbpsで、これはMavic 4 Pro 512GB（クリエイターコンボ）のみが対応する。10-bit 4:2:0でのH.264：90Mbps、H.265：180Mbps保存は両機種で可能だ。
機体の離陸重量は1063gで、サイズは328.7×390.5×135.2mm。スポーツモードで最大上昇・下降速度は10m/s、水平速度は25m/s、最高離陸高度は6000m、飛行時間は51分で、最高航続距離は41km、動作環境は-10℃〜40℃だ。
障害物感知は前向きLiDARと機体底部にある赤外線センサーで補完された全方向デュアルビジョンシステムを搭載。前方の測定範囲は0.5～24mで検知範囲は0.5～200m、有効検知速度は18 m/s以下で、FOV：水平180°、垂直180°である。
内蔵ストレージはMavic 4 Proで64GB、 Mavic 4 Pro 512GB（クリエイターコンボ）で512GBで、メモリースロットはマイクロSDカードを内蔵する。
無線機能は802.11 a/b/g/n/ac/axとBluetooth 5.1を搭載し、ライブビュー品質は1080pで30/60fps。
バッテリーは容量95.3Whで332g、充電時間はDJI Mavic 240W 電源アダプター使用で1バッテリーで約51分、3バッテリーで約90分（200 V～240 V入力）または約110分（100 V～127 V入力）。機体に搭載時（最大充電電力65 W）は115分。