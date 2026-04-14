このページの本文へ

14ストップの広ダイナミックレンジに4K/240fps対応で映像表現は異次元へ

DJIが最強化した「Osmo Pocket 4」を発表＝Vloggerに超絶人気の最終兵器がさらに進化＝実機でPocket 3と比べてみた!!

2026年04月17日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　DJIは人気を誇るポケットサイズ・ジンバルカメラ「Osmo Pocket」シリーズの最新モデル「Osmo Pocket 4」を発表した。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

　前モデル「Osmo Pocket 3」が1インチセンサーを搭載しVlogカメラ市場を席巻したが、「Osmo Pocket 4」では映像性能の向上はもちろん、操作性、そしてAIによるインテリジェント機能も進化を遂げている。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

左が「Pocket 3」で右が新「Pocket 4」

　価格は以下の通りで、4月16日より予約受付を開始し、4月22日より販売が開始される。

★エッセンシャルコンボ：7万7660円
　必要最小限のアクセサリに絞ったパッケージ。
★スタンダードコンボ：7万9200円
　本体、ジンバルクランプ、ハンドル、キャリーポーチなどが付属。
★クリエイターコンボ：9万9880円
　スタンダードに加え、DJI Mic 3 トランスミッター、広角レンズ、補助ライト、ミニ三脚、キャリーバッグが同梱されるセット。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

クリエイターコンボのパッケージは意外とコンパクトでエコだ。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

Pocket 3と同様に、キャリーバッグに一式収まるのがウレシイ

撮像素子サイズは1型で変わらないが
14ストップのダイナミックレンジで映像クオリティーUP
 

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

　「Osmo Pocket 4」では新開発の1型CMOSセンサーを採用。Pocket 3と同サイズだが、詳細な描写、正確な色再現、クリーンな夜景撮影、低発熱、ハイライト情報の回復、シャドウノイズの低減を実現した。

　ダイナミックレンジはPocket 3の12.6から14ストップへ大幅に向上、10-bit D-Logに対応し、明暗差の激しい夕暮れ時や海辺などのシーンでも、ハイライトからシャドウまで豊かな階調を維持する。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

左が「Pocket 3」で右が新「Pocket 4」

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

左が「Pocket 3」で右が新「Pocket 4」で、ボディー前面の斜めのデザインが太くなった

　レンズはフルサイズ換算20mmの画角で、開放絞りはf/2.0とPocket 3と同じで、低照度環境下でもノイズを抑えたクリアな撮影を実現。

　ISOは50～1万2800、電子シャッター速度は1/8000～4秒、静止画の最高解像度がPocket 3の940万画素から、Pocket 4では最高3700万画素に向上し、16対9では7680×4320ドット、1対1では6140ドット角で撮れる。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

「広角レンズ」はPocket 3と同じもので、0.75倍になりフルサイズ換算15mmの画角になる。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

広角レンズはPocket 4でも磁石で付く方式だ

　動画は通常では最高で4K/60fpsだが、内部処理能力とセンサーの向上により、4K/240fpsでのウルトラHDスローモーション撮影が可能になった。Pocket 3では最大4K/120fpsだったので、2倍のスローモーション性能となる。スポーツシーンや一瞬の表情をよりドラマチックに、そして高精細に記録することが可能になる。

　ビデオモードでは、マニュアル設定で1/12秒、1/10秒、1/8秒、1/6秒、1/5秒、1/4秒までのシャッター速度を指定可能なスローシャッター撮影を搭載。スタイリッシュなモーションブラー映像を撮影可能となった。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

AIトラッキングが「7.0」へ進化
物理ボタン増設で操作性も向上
 

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

縦位置での動画撮影ももちろん可能

　撮影のしやすさを支えるトラッキング機能は、「ActiveTrack 7.0」へとバージョンアップした。

　Pocket 4では、4倍ズーム時でも被写体をしっかり捉えてトラッキングすることが可能。また、新たに搭載された「被写体ロックトラッキング」により、選択した被写体にフォーカスを固定したまま自動で追い続けることができる。

　さらに、「登録被写体優先」機能を使えば、混雑した場所でも事前に登録した人物を優先的に追い続けることができる。

　Pocket 4には高度な「ジェスチャー認識」を搭載しており、簡単な手のジェスチャーだけで写真や動画の録画開始・停止、およびActiveTrackの有効化・無効化が可能で、1人での撮影でも遠隔コントロールが可能となる。

　画面の下には新たに2つの物理ボタンが追加。「専用ズームボタン」では、2倍のロスレスズームのオン・オフをワンタップで切り替えられ、最大4倍まで直接ズームすることも可能だ。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

ディスプレーを回転すると、新機能の２つのボタンが出現する。左が「専用ズームボタン」で右が「カスタムプリセットボタン」。ジョイスティックはアナログ型となり、倒す角度で速度を制御できるようになった。

　「カスタムプリセットボタン」では、ユーザーが好みの設定を即座に呼び出せるようになり、撮影現場での機動力が増した。

　5Dジョイスティックはアナログ型となり、倒し具合によってジンバルの速度を制御できるようになった。

　画像処理では「美肌フィルター」、アプリの「美顔効果」、「フィルムトーン」を内蔵。フィルムトーンではCCフィルム、NCフィルム、パステル、ウォームトーン、ムービー、レトロなどを選択できる。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

ディスプレーのスペックはPocket 3と変わらない

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

美顔では日焼けやウォーム、明るめなど細かい指定ができる

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

美顔やフィルムトーンのON/OFFは画面を右から左にスワイプしてメニューで指定する。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

　新オプションの「補助ライト」は、ジンバルにマグネットで取り付けでき、撮影中に同期して動く。カメラまたはライトのボタンで操作可能で、色温度と輝度それぞれ3段階の調整が可能。輝度は12、25、40ルクス（0.6m測定）、色温度は暖色2800K、中性4000K、寒色5500Kとなる。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

「補助ライト」はジンバル後部に磁石で装着、専用端子から電源が供給される

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

ヒンジが2カ所にあり、上下方向やカメラからの位置を調整できる

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

光量と色調は、ライトの物理ボタンと、カメラのメニューで設定可能

ついに「内蔵ストレージ」搭載！
データ転送も高速化
バッテリー容量が増えスタミナ化

　Pocket 4では、内蔵ストレージとして107GBが搭載された。万が一メモリーカードを忘れた際や、容量が一杯になった場合でも、本体のみで撮影を続けることができる。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

上から下へのスワイプで出る設定メニューの右側で、ストレージの指定が可能

　インターフェースはPocket 3のWi-Fi5+USB2.0から、Pocket 4ではWi-Fi6＋USB3.1となり、データ転送速度は最大800MB/sに向上。高画質な4K動画も、高速転送により、PCやスマートフォンへの移行ストレスが軽減される。

　バッテリーはPocket 3の1300mAhから1545mAhに増量。フル充電時には1080p/24fpsの動画を最大240分間録画可能。18分で80％まで充電できる急速充電にも対応する。

　サイズは144.2×44.4×33.5 mm、重さは190.5gで、Pocket 3の139.7×42.2×33.5 mmの179gより、4.5mm背が高く、11.5g重くなっている。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

単体ではほとんど同じサイズに感じるが、並べると右のPocket 4がちょっと背が高い。

　サウンドでは「OsmoAudioエコシステム」に対応。本体の内蔵マイクアレイで環境音を捉えつつ、DJI Mic 3やMic Miniなどのトランスミッターを直接接続することで、最大4チャンネルでのオーディオ録音が可能となった。「DJI Mic 3」なら、インタビューや騒がしい屋外での撮影で高い音声クオリティを提供する。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

クリエイターコンボに付属のワイヤレスマイク関連パーツ。撮影者に付けても、被写体に付けても、クリアな音声が拾えるのでオススメだ。

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

★エッセンシャルコンボ
　7万7660円
　Osmo Pocket 4
　USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）
　1/4インチネジ付きハンドル
　ポータブル キャリーポーチ

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

★スタンダードコンボ
　7万9200円
　Osmo Pocket 4
　USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）
　ジンバルクランプ
　DJI リストストラップ
　1/4インチネジ付きハンドル
　ポータブル キャリーポーチ

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

★クリエイターコンボ
　9万9880円
　（スタンダードコンボの同梱物に加え）
　広角レンズ
　DJI Mic 3トランスミッター
　DJI Mic 3 マグネティッククリップ
　DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2）
　DJI Mic 3 マグネット
　DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル
　Osmo Pocket 4 補助ライト
　Osmo ミニ三脚
　Osmo Pocket 4 キャリーバッグ

DJIが「Osmo Pocket 4」発表

■関連サイト

追加情報
SmallRigが「DJI Osmo Pocket 4」向け
アクセサリーを一気に発表

SmallRigが「DJI Osmo Pocket 4」向けアクセサリー発表

　SmallRigから、「DJI Osmo Pocket 4」向けに、マグネット式ケージ、パワーグリップ、フィルターキット、ウェアラブルマウントなど多彩なアクセサリーが発表となった。

SmallRigが「DJI Osmo Pocket 4」向けアクセサリー発表

SmallRigが「DJI Osmo Pocket 4」向けアクセサリー発表

　「ストリートVlogキット」、「マルチカメラ撮影サポートキット」、「アウトドアアドベンチャーキット」、「ライブ配信クリエイターキット」などが提案されているので、まとめて購入することができる。

SmallRigが「DJI Osmo Pocket 4」向けアクセサリー発表

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
￥95,768
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥177,333
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,130
4
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥10,500
5
【整備済み品】 NEC 15.6型 ノートPC VX ノートパソコン/Windows 11 /MS Office H&B 2019/第8世代 Core i5-8350U / HDMI/WIFI/8GB/SSD 256GB/テンキー
【整備済み品】 NEC 15.6型 ノートPC VX ノートパソコン/Windows 11 /MS Office H&B 2019/第8世代 Core i5-8350U / HDMI/WIFI/8GB/SSD 256GB/テンキー
￥27,030

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,404
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
5
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,880
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
8
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
￥998
9
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,152

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン