全部好き！ いも・栗・かぼちゃ、秋の味覚がそろい踏みのアフタヌーンティーが絶対幸せになれるやつ

毎日暑くて秋なんてまだまだ…という気がしますよね。でも9月になれば、秋限定のアフタヌーンティーが始まるところも。今から予約して、秋を楽しみに待ちたい！

だってほら、秋と言えばいも・栗・かぼちゃと、美味しいものばかり！ んーもう全部好き！

いも・栗・かぼちゃをたっぷり使ったアフタヌーンティー

東京ステーションホテルでは9月1日から、ロビーラウンジにて「オータム アフタヌーンティー&ハイティー」を提供します。

オータム アフタヌーンティー&ハイティー

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：13:00～18:00までの入店 *2時間制（ドリンク30分前L.O.）

人数：アフタヌーンティー&ハイティーあわせて1日20食 *前日12時までの要予約

料金：月～木 ￥7,400、金～日・祝日 ￥7,900 *グラスシャンパーニュ +￥2,500（各税サ込）

いも・栗・かぼちゃを贅沢に使用した5種類のスイーツは、それぞれの味わいを存分に楽しめるラインアップです。中にいちごがひとつ丸ごと入っている、えびすかぼちゃをふんわりと絞った〈モンブラン〉、鳴門金時の素朴な甘みが優しく広がる〈プリン〉、マロングラッセをトッピングした、フランス産マロンペーストたっぷりのころんとした愛らしい〈マロンムース〉、そして、澁川栗をのせて焼きあげたサクサクの〈マロンパイ〉や、クレームショコラ、コーヒージュレ、ムースショコラブラン、シャンティなどを重ねたチョコレートの層が美しい〈ヴェリーヌ〉も。スコーンにはかぼちゃクリームを添えています。

旬の素材を活かしたセイボリーには、スモークサーモンときのこのマリネ、小海老と卵のサンドウィッチ、和牛ボロネーズのチーズグラタンスタイルパスタなど、食欲の秋にぴったりの食べ応えのあるメニューを揃えています。

さらに、セイボリーを5種類に充実させた17:00-18:00限定でハイティーも利用できます。和牛ローストビーフや小海老ときのこのアヒージョなど、アーリーディナーとしてもふさわしいメニューは、オプションのシャンパーニュとのマリアージュがおすすめ。

秋の味覚たっぷりのアフタヌーンティーやハイティーで一足先に秋を楽しみたい！

東京ステーションホテル ロビーラウンジ

住所： 東京都千代田区丸の内1-9-1 1F