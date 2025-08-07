ときめきに年齢関係なし！　丸の内で食べられるご機嫌なラズベリーパフェ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「東京ステーションホテル」の「フレッシュラズベリーパフェ」

　いくつになってもパフェってときめきます。フルーツやチョコ、アイスなどが層を織り成し、いつまでも見ていられるビジュアル。季節ごとに旬のフルーツが使われたりして、食べれば当然おいしい！

　東京ステーションホテルで提供中のパフェは、希少な国産ラズベリーがたっぷり。フレッシュラズベリーが宝石みたいに輝いています。こんなの毎日でも食べたい！

いつまでも見ていたい美しさ！

　東京ステーションホテルで、国産ラズベリーを使ったデザート2種類を提供しています。

フレッシュラズベリーパフェ
デザート単品 ￥4,100円／コーヒー または 紅茶とのセット ￥5,900（各税・サ込）

「東京ステーションホテル」の「フレッシュラズベリーパフェ」

「フレッシュラズベリーパフェ」（写真手前）

　秋田県で採れたフレッシュラズベリーがたっぷり入った贅沢なパフェ。ラズベリーの甘酸っぱさを、紅茶とチョコレートが引き立てます。グルテンフリーのチョコレートスポンジや赤ワインジュレ、アールグレイムースなど10層で構成。トップには、ラズベリーソルベとチョコレートパーツをあしらって、見た目も華やか。

フレッシュラズベリータルト
単品 ￥2,700／コーヒー または 紅茶とのセット ￥4,500（各税・サ込）

「東京ステーションホテル」の「フレッシュラズベリータルト」

　サクッと香ばしく焼き上げた国産小麦のタルト生地に、マダガスカル産バニラビーンズを使用した風味豊かなカスタードクリームを合わせ、生地を覆うほどふんだんに、フレッシュラズベリーをトッピング。ホワイトチョコレートとブラックチョコレートが果実のおいしさを引き立てます。

【1日10食限定】フレッシュラズベリーパフェ&フレッシュラズベリータルト
期間：2025年8月15日（金）～ 10月17日（金）
時間：11:00 ～ 20:00（19:30 L.O.）
場所：東京ステーションホテル1F ロビーラウンジ
予約・問い合わせ：公式サイト（https://bit.ly/raspberry_sweets_ll
電話：03-5220-1260 (直通10:00～18:00)

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

