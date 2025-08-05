これってもう夏の発明じゃん？ めっちゃ絵になるフォーシーズンズの「浴衣でアフタヌーンティ」

浴衣の出番といえばお祭り。でもせっかくならお祭り以外のシーンでも着たいところ。

「フォーシーズンズホテル東京大手町」では、浴衣で食事を楽しむ方に特別サービスを実施中です。アフタヌーンティーやコース料理オーダー時に、ドリンク1杯プレゼントしちゃいます。今しか着られない浴衣だからこそ、思いっきり着倒しちゃえ！

浴衣で来館した人だけへの特別サービス

8月9日（土）から8月17日（日）まで、フォーシーズンズホテル東京大手町に浴衣で来館し食事を楽しんだ方に、スパークリングワインまたはノンアルコールスパークリングワインを1杯プレゼントしています。

夏のフルーツを味わう フレンチリビエラアフタヌーンティー

時間＆お一人様 料金：平日 ￥7,800～、週末・祝日 ￥9,800

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前)

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町 39階 THE LOUNGE (ザ ラウンジ）

ランチコース：￥6,800（3品 平日限定）/ ￥8,800（4品)

ディナーコース：￥9,500 (4品）～

ピッツア：￥3,200～

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町 39階 PIGNETO (ピニェート）

39階のTHE LOUNGEではマンゴーをたっぷり使ったかき氷「マンゴーかき氷」なども提供しています。浴衣で味わえばさらに夏気分が楽しめそう♪

フォーシーズンズホテル東京大手町

住所：東京都千代田区大手町1-2-1