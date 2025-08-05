ショコラティエ パレドオールのクッキーは、シェフの三枝俊介氏が作りながらつまみ食いするほど美味しいらしい

「ショコラティエ パレドオール」といえばボンボンショコラやタブレットショコラ。実は8月から、初の「クッキー缶」が登場しました。

チョコレート専門店のクッキー缶ってどんな感じなんだろう？ 気になりますが、シェフである三枝俊介氏が、作りながら食べちゃうほど美味しいとのこと。うーん、食べてみたい！！

5種類のクッキー詰め合わせ♡

「ショコラティエ パレドオール」で、クッキー缶「フール セック パレドオール」を新発売しました。

フール セック パレドオール

￥3,456

販売期間：2025年8月1日(金)～

※数量限定の為、売り切れ次第販売終了

カカオの選別から手掛けてチョコレートを作るブランドだからこそ、製造の過程で得られるカカオパウダーやカカオニブは自家製。中でも自家製カカオパウダーはナチュラルな風味が特長です。ベトナム・ハイチ・ガーナ産をブレンドし、それぞれのクッキーに使用しています。

クッキーは、バニラ生地にパイナップルとココナッツを加え、自家製カカオ生地と合わせて焼き上げた「ココ アナナス」や、ハイチ産のカカオニブをトッピングした「ビスキュイ ピスターシュ」など5種類。

ショコラティエ パレドオール 東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1F

営業時間：月～土／11:00～21:00（L.O.20:30）

日・祝／11:00～20:00（L.O.19:30）

※7月1日～10月31日までの期間、日曜～木曜店内飲食席のラストオーダーは19:30までとなります。

定休日：1/1（他、新丸の内ビルディングの休館日に準じます）