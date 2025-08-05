【まだ間に合う！】今からでも贈れる丸の内・夏の手土産5選

ビジネスシーンでの手土産ってどんなものがいいのかよく分からないですよね。私も「日持ちするものがいいんだろうな…」くらいの知識なので、いざという時に困っちゃいそう。

でも、法人向けデリバリーサービスTANOMO GIFTが発表した人気手土産ランキングがかなり参考になります。これ、お盆などの親戚が集まるかしこまったシーンでも役立ちそう。どのお店も東京駅から近いので、即買えるところも便利です。

ポイントは「日持ち」「常温」「小分け」

大手町・丸の内・有楽町を中心に、ビジネスシーンでの手土産を配送する法人向けデリバリーサービスTANOMO GIFTが、7月の人気手土産TOP10を発表しました。

1位：生チョコクッキー 12枚入

MAISON CACAO/メゾンカカオ 丸の内店

ほろっとほどける食感と、口の中に広がるカカオの風味はチョコレートと間違うほど濃厚で贅沢な味わい。定番のミルク、ビター、ホワイトの3種類が入ったアソートセットです。

2位：カカオサンドクッキー 12枚入

dari K 丸の内オアゾ店

カカオサンドクッキーが2種類入った詰め合わせ。

3位：涼菓詰合せ 6個入

KOMU 丸ビル店

和菓子がランクイン。瑞々しくとろける口どけの水ようかん、あずきの旨みを堪能できる寒天で包んだ冷やし小豆、本わらび粉を使った自然な甘さのわらび餅。夏の涼菓3種の詰合せ。

4位：プティガトー TK-24

東京會舘 丸の内本舘

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、10種類のクッキーが楽しめます。

5位：ショートガレット

Cadeau

イギリスのショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさが楽しめます。ブルターニュ地方の小麦粉や国産の発酵バターを贅沢に使用。