金曜日が一番はしゃげるよ！ パリピじゃなくても楽しめる「丸の内・ナイトライフ」夏のおすすめスポット4選

近年、夜の観光コンテンツ「ナイトライフ」が注目されているそう。日中は猛暑ですし太陽の日差しも強く、夜の方が過ごしやすいですもんね。

丸の内でもいろいろな夜の過ごし方を提供しています。ちょっとオトナ感があるスポットが多いので、特別な気分も味わえそうです。

グルメからエンタメまで丸の内の夜遊びスポット

丸の内の大人のジャズクラブ「COTTON CLUB」

ブルーノート・ジャパンが運営・プロデュースするライブ＆ダイニング空間「コットンクラブ」。国内外の一流アーティストによる生演奏とともに、季節感あふれるディナーが楽しめます。

HP：https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/

夜景を望むルーフトップレストラン「THE UPPER」

ルーフトップレストランで東京の夜景を一望できるダイニングスポット。季節ごとのコース料理と、彩り豊かなカクテルが揃い、記念日ディナーなどにも人気のスポットです。

HP：https://the-upper.jp/

忍者がもてなす本格コース料理「NINJA TOKYO」

東京の地下にある忍者の隠れ里のような世界観の中で食事が楽しめる「NINJA TOKYO」。店内では本格的な忍者の接客や驚きの演出が体験できます。料理も“手裏剣”を模したユニークな創作和食が揃います。

HP：https://ninja-tokyo.jp/

屋上で楽しむ“夜ヨガ体験”「丸の内YOGA」

大手町ビルSkyLABで開催される「丸の内YOGA」は、心地よい夜風のなか、開放的な空間でリフレッシュできる人気イベント。初心者でも参加しやすい内容で、仕事終わりに手ぶらで楽しめるのが魅力です。

HP：https://urban-yoga.jp/marunouchi/202507