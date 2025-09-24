ティソが「UFOロボ グレンダイザー」コラボ UFOスペイザー型ケースが激ヤバ！ 世界限定1975本

©GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

1853年にスイスで創業したスイスウォッチブランド ティソ（TISSOT）は9月24日、1975年に永井豪氏によって誕生した「UFOロボ グレンダイザー」の50周年を記念し、「TISSOT PRX グレンダイザー 50周年スペシャルエディション」を発表した。2024年に発売されたスペシャルエディションの成功を受け、半世紀にわたる想像力と革新の軌跡とともに、新たなインスピレーションの源となるモデルとして登場する。世界限定1975本で、日本ではティソ公式オンラインストアにて数量限定で発売する。

©GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

漆黒のボディに宿る、不滅のヒーロー魂

50周年記念モデルは世界1975本限定

このモデルは時間と記憶を旅してきたヒーローを讃える、宇宙へのオマージュとして仕上げられている。ケースとブレスレットには、宇宙の深淵を思わせるフルブラックPVDコーティングを採用。地球を守るため星々から舞い降りた孤高のヒーロー、UFOロボ グレンダイザーの神話的なエネルギーを体現した。レトロフューチャーなヴィンテージアニメの魅力と、スイス時計製造の卓越したノウハウが融合している。

©GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

文字盤には、サファイアクリスタルを突き破らんばかりに拳を握りしめ、ダイナミックなポーズをとるグレンダイザーがそびえ立つ。複雑なエングレービングと幾重にも重なるテクスチャーが彫刻のような質感を生み出し、ヒーローを印象的なリアリズムで際立たせている。その目は強烈な黄色に輝き、シルエットをなぞったスーパールミノバが暗闇で光を放つ。さらに、グレンダイザーの武器であるダブルハーケンを模した18Kゴールド製の秒針が、正確に時を刻み続ける。

心臓部には、最長80時間のパワーリザーブを誇る「パワーマティック 80」ムーブメントを搭載。磁場や温度変化に強いニヴァクロン製ひげゼンマイを備え、10気圧（100m）防水と高い堅牢性も誇る。シースルー仕様のケースバックからは、グレンダイザーの姿が刻印されたローターの動きを鑑賞できる。ケースバックには、グレンダイザーが初めて登場した年にちなみ、「Limited Edition 1 of 1975」の刻印が施されている。

©GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

このタイムピースは、アニメ原作者である永井豪氏とのコラボレーションによって生み出された。腕時計はUFOスペイザーをイメージしたカプセルに収められ、ゴールドとブラックの印象的な外箱で届けられる。内部には、この限定版のために描き下ろされ、永井豪氏の直筆サインが入ったデッサンが添えられる。

製品の主な仕様は、ケース径が40mm。風防はサファイアクリスタルで、裏フタはミネラルガラス。ムーブメントはパワーマティック 80を搭載する。ブレスレットはインターチェンジャブル機構付きのステンレススチール製で、プッシュボタン付きバタフライクラスプを備える。価格は15万3450円。