「今度の新フレーバーも期待していいよ！」 ゴディバター、抹茶バタークリームからチョコがとろけ出る新作が至福♥

「先行販売」ってときめきますよね。周りの人より先に手に入れている、という小さな優越感を感じちゃいます。

「ゴディバターズ グランスタ東京店」でも、「バターサンド」の新フレーバーを先行発売しますよ！ 今度の新フレーバーも期待していいよ！

ほろ苦い抹茶フレーバーがたまらない！

8月31日（日）まで、JR東京駅構内の「ゴディバターズ グランスタ東京店」で「バターサンド 抹茶」を先行販売中です。

バターサンド 抹茶

￥648（税込）

ゴディバターズは、チョコレートとバターを組み合わせたゴディバの新ブランド。そのスペシャリテ「バターサンド」に新フレーバーが登場しました。

「バターサンド 抹茶」は、ベルギー産の発酵バターとホワイトチョコレート、そこに抹茶を加えたバタークリームを、サクッとしたサブレでサンドしたスイーツ。抹茶のほろ苦さとなめらかなバタークリーム、そして中に閉じ込めたベルギー産73%ダークチョコレートガナッシュのハーモニーが楽しめます。

ゴディバターズ グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9−1

JR東京駅 グランスタ東京 B1改札内 銀の鈴エリア

出店期間：2025年5月15日（木）10:00～8月31日（日）（予定）

営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

定休日：グランスタ東京に準ずる