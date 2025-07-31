パンにちょこっと乗せただけでもウマいの確定！ ゴディバのチョコで作ったバター「ショコラバター」

ゴディバの強みである「チョコレート」と洋焼き菓子には欠かすことのできない『バター』を組み合わせた新ブランド「Gバターズ」から、チョコでつくったバター「ショコラバター」が登場します。もう食べる前からわかっちゃうね。こんなの絶対に美味しいに決まってる！

ゴディバのチョコとベルギー産バターの美味しい出会い

「Gバターズ」の新商品「ショコラバター」が2025年8月9日（土）に、ゴディバターズ グランスタ東京店にて先行発売されます。

Gバターズ ショコラバター カカオ99％

価格：￥1,080（税込）

ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」のチョコレート作りの技術と、ミルク本来の香りと、きめ細やかな口どけのベルギー産バターが出会って生まれた「ショコラバター」は、バターとチョコレートが見事に融合した新しいチョコレートバターです。

甘さはほぼ無いため、スイーツにも料理にも使いやすい味わいです。パンに塗ったり、パンケーキや熱々の焼きいもにのせたり、もしくは、カレーやシチューの隠し味や、ゴマ大福などの和菓子のアクセントに使うなど、その楽しみ方は千差万別です。

ゴディバターズ グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東京駅 グランスタ東京 B1改札内 銀の鈴エリア

※8月31日（日）（予定）までの期間限定ショップ