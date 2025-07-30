コウペンちゃんと日本の四季を再発見する原画展「コウペンちゃん 四季折々展2」レポート

コウテイペンギンの赤ちゃん「コウペンちゃん」はイラストレーターのるるてあ氏が生み出したキャラクターで、SNSへの掲載から始まり、書籍、グッズ、様々なコラボが展開され、今年の春からはショートアニメがTV放送されるなど、幅広い世代に人気となっている。

そのコウペンちゃんの原画展「コウペンちゃん 四季折々展2」が丸善 丸の内本店 4階ギャラリーにて開催中。2023年に開催された「コウペンちゃん 四季折々展」を上回る100点以上の水彩原画が展示されており、コウペンちゃんたちと過ごす四季折々の風景を鑑賞できる。

世界に一枚だけのコウペンちゃん原画で四季折々の風景を楽しむ

本原画展はタイトルの通り、日本の四季を感じさせるモチーフと風景の中にいるコウペンちゃんが描かれた原画を展示している。イラストはどれもこの原画展のために描き下ろしたもので、大小合わせて100点以上を展示。原画は抽選で販売され、会場で申し込みができる。世界に一つだけのコウペンちゃんの絵が手に入るチャンスだ。

通常このような展示会は撮影不可なことが多いが、本原画展はスマホでの撮影がOKとなっており、SNSやブログへの投稿可能なのがうれしいところ。お気に入りのイラストを友達に見せたり、コウペンちゃんを知らない人に紹介できる。もちろん個人で楽しむ以外の利用は不可だ。

ファンにはうれしい会場ならではの展示も

会場には原画以外に、イラストのモチーフとなったるるてあ氏の私物の展示や、来場者の感想やメッセージを直接書きこめる「メッセージノート」を設置。ノートは会期終了後にるるてあ氏の手元に届けられる予定だ。

ギャラリー入り口手前にはポップアップショップもあり、コウペンちゃんのグッズや書籍などが販売されている。絵本はサイン入りも用意されている。

また、前回の「コウペンちゃん 四季折々展」と今回の「コウペンちゃん 四季折々展2」で展示された原画をすべて収録した書籍『コウペンちゃん 四季折々展のすべて』が12月12日に出版される。四季折々展でしか見られなかった150点以上の原画を手元に置いて鑑賞できるこの書籍は、会場限定で超早期予約を受け付けている。超早期予約はるるてあ氏直筆サイン入りで、なくなり次第終了となる。

連日記録を更新するような酷暑の日本。コウペンちゃんと一緒に日本の四季を再発見できる「コウペンちゃん 四季折々展2」は8月26日まで開催している。入場無料なので気軽に立ち寄ろう。

コウペンちゃん 四季折々展２

会期：8月7日～8月26日 9時～21時（最終日は15時まで）

会場：丸善 丸の内本店 4階ギャラリー

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ4階

入場料：無料