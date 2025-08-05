「これ、スイーツじゃなくて石鹸なの⁉」ってなるOSAJIのペンギンコラボソープ

スキンケアライフスタイルブランドの「OSAJI」の「オサジ ローソープ」は、ジャム瓶に入ったユニークな洗顔石けんで、スイーツみたいな見た目がかわいくてギフトにも人気。そんな「ローソープ」がSuicaのペンギンとコラボして、ますますかわいくなっちゃいました！

「OSAJI」と「Suicaのペンギン」がコラボ！

OSAJI グランスタ東京店では、2025年8月9日（土）から数量限定で「オサジ ローソープ Tokyo〈トウキョウ〉」を発売しました。

オサジ ローソープ Tokyo〈トウキョウ〉

価格：100g / ¥2,420（税込）

弾力のある泡ですっきり洗える、 うるおい成分が溶け込んだ半練り状の洗顔石けん。 Suicaのペンギンをラベルにあしらった特別デザインで登場します。 やわらかい半練り状の2層式保湿石けんが、もっちりとした泡立ちで肌を包み込み、 うるおいを残しながらすっきりと洗い上げます。

ギフトに喜ばれること間違いなしです。

OSAJI グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

TEL：03-6551-2099